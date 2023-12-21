屏東縣加碼補助汰舊換電動機車　最高可拿2萬3300元

▲屏東縣政府加碼補助汰舊換電動機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府針對淘汰老舊機車、換購或新購電動機車辦理有加碼補助，結合其他單位補助，汰換1-4期機車購買電動機車最高可享有2萬3,300元補助金。補助方案期限至113年12月31日止，提醒民眾抓緊時機換車。

縣長周春米表示，使用電動機車可免排氣檢驗及免繳稅賦，又可減少空氣污染，呼籲民眾多加利用補助，提早換購電動車一同向低碳城市及淨零碳排目標前進。

屏東縣政府針對淘汰老舊機車(民國96年6月底前出廠)換購電動機車補助方案，加碼補助1萬5,000元，如加上環境部補助1,300元及經濟部工業局補助7,000元，汰舊換電動機車最高可享有2萬3,300元補助，除汰舊換購補助外，縣政府另針對淘汰2行程及新購電動機車也有補助方案。

縣政府環保局表示，為打造友善電動機車環境，積極推動充電樁設置，目前充電樁含民間企業已達301座，讓電動車使用更加便利，目前縣內電動車設籍數已達2萬371輛，數量為非6都第2名，且換購電動車可省去排氣檢驗之麻煩；相關113年度機車汰舊補助方案，可上屏東縣政府環保局網站/便民服務/民眾申辦項目/線上申請查閱或可撥打服務專線：08-7352068洽詢。