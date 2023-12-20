神奇！台中gogoro追撞慘成「立筊」　挨撞騎士：停紅燈2秒了

▲台中市七期商圈今早發生2機車車禍，現場一台gogoro機車碰撞後呈現「立筊」。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區、七期商圈今（20）日上午7時許發生一起追撞車禍，27歲林男騎乘gogoro機車沿台灣大道直行，在惠來路口前疑似未注意前方車況，不慎撞上已經在停等紅燈的另名男騎士，林男的機車當場「立筊」，呈現翻轉倒立，宛如特技一般。

▲▼ 事發地點就在台中市七期商圈、百貨公司對面，上班時間引起不少注意。（圖／記者許權毅攝、記者許權毅翻攝）



第六警分局初步調查，上午7時38分，27歲林男與34歲林男均騎乘機車沿台灣大道三段慢車道直行，34歲林男見前方紅燈號誌亮起，停住2秒後，突然遭到林男從後方撞上，連人帶車摔倒，後者的機車則翻車。

▲該車撞擊後，以後照鏡、扶手為支點倒立在馬路上。（圖／記者許權毅攝）



雙方車輛車殼破損，林男有手腳擦挫傷，雙方均未飲酒。警方初判，肇事主因是林男未保持安全距離，遭撞的林男暫未發現肇事原因，詳細肇事責任仍待交大調查釐清。

現場照片顯示，肇事林男的gogoro在撞擊後翻倒，後照鏡、椅墊後方扶手剛好支撐在地面上，讓整台機車以「立筊」方式立著，畫面相當奇特。

▲gogoro仍停放在現場，車殼多處撞損。（圖／記者許權毅攝）