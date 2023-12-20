　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神奇！台中gogoro追撞慘成「立筊」　挨撞騎士：停紅燈2秒了

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市七期商圈今早發生2機車車禍，現場一台gogoro機車碰撞後呈現「立筊」。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區、七期商圈今（20）日上午7時許發生一起追撞車禍，27歲林男騎乘gogoro機車沿台灣大道直行，在惠來路口前疑似未注意前方車況，不慎撞上已經在停等紅燈的另名男騎士，林男的機車當場「立筊」，呈現翻轉倒立，宛如特技一般。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 事發地點就在台中市七期商圈、百貨公司對面，上班時間引起不少注意。（圖／記者許權毅攝、記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

第六警分局初步調查，上午7時38分，27歲林男與34歲林男均騎乘機車沿台灣大道三段慢車道直行，34歲林男見前方紅燈號誌亮起，停住2秒後，突然遭到林男從後方撞上，連人帶車摔倒，後者的機車則翻車。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲該車撞擊後，以後照鏡、扶手為支點倒立在馬路上。（圖／記者許權毅攝）

雙方車輛車殼破損，林男有手腳擦挫傷，雙方均未飲酒。警方初判，肇事主因是林男未保持安全距離，遭撞的林男暫未發現肇事原因，詳細肇事責任仍待交大調查釐清。

現場照片顯示，肇事林男的gogoro在撞擊後翻倒，後照鏡、椅墊後方扶手剛好支撐在地面上，讓整台機車以「立筊」方式立著，畫面相當奇特。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲gogoro仍停放在現場，車殼多處撞損。（圖／記者許權毅攝）

ET快訊
頭獎送5台賓士　全家「18款龍年福袋」一次看
9騎士等紅燈全倒！　保齡球畫面曝
停遊覽車收租15年！「柯P農地」條件優　房仲：有機會轉建地
恭喜吳千語結婚了！　嫁百億富三代
獨／雪碧「精主」涉詐　小開投資2000萬全填海
夜市旁散步「流彈打中下體」送醫又遇車禍　超慘高中生獲賠31萬
9款LINE貼圖免費載　聖誕、新年都能用
寇乃馨北一女照太仙！黃國倫PO「建中帥照」網驚：蕭敬騰？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄大貨車車頭陷泥地…動彈不得　「整條路被封」驚人畫面曝

獨／雪碧「精主」涉詐！誆琉璃香爐可撈6億　小開投資2千萬全填海

新北警追違規迴轉機車　遭直行女騎士擊落！手腳擦挫傷送醫

快訊／10棟民宅相連！「出租套房」竄火舌釀2傷　他意識模糊送醫

3山老鼠遭攔查狂逃！沿途丟牛樟芝金線蓮滅證　警全部撿回助定罪

詐騙再進化！警逮車手續追上手　無辜女幣商喊冤：我合法的

夜市旁散步「流彈打中下體」送醫又遇車禍　超慘高中生獲賠31萬

沒拔鑰匙就下車！3歲童誤觸中控鎖困車內　粗心媽報警求救

神奇！台中gogoro追撞慘成「立筊」　挨撞騎士：停紅燈2秒了

刀捅大腿囚摩鐵！他借車毒駕自撞　還不出10萬修車費慘遭報復

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

高雄大貨車車頭陷泥地…動彈不得　「整條路被封」驚人畫面曝

獨／雪碧「精主」涉詐！誆琉璃香爐可撈6億　小開投資2千萬全填海

新北警追違規迴轉機車　遭直行女騎士擊落！手腳擦挫傷送醫

快訊／10棟民宅相連！「出租套房」竄火舌釀2傷　他意識模糊送醫

3山老鼠遭攔查狂逃！沿途丟牛樟芝金線蓮滅證　警全部撿回助定罪

詐騙再進化！警逮車手續追上手　無辜女幣商喊冤：我合法的

夜市旁散步「流彈打中下體」送醫又遇車禍　超慘高中生獲賠31萬

沒拔鑰匙就下車！3歲童誤觸中控鎖困車內　粗心媽報警求救

神奇！台中gogoro追撞慘成「立筊」　挨撞騎士：停紅燈2秒了

刀捅大腿囚摩鐵！他借車毒駕自撞　還不出10萬修車費慘遭報復

亞運空手道金牌谷筱霜開球　戰神主題周「Merry ChristMARS」

小甜甜布蘭妮秀3年前縱火照！　意外燒毀健身房被稱「惡童」

星宇加入TSA PreCheck預先安檢計畫　大幅縮短美境內安檢時間

原物料壓力大！黑松擬明年上半年漲價　品項、幅度評估中

新北第11選區立委號次揭曉　6號曾柏瑜挑戰1號羅明才連任地位

黑松今年營收有望突破百億元　年終上看5個月創新高

全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

抽完籤接力三區車掃　蘇巧慧獲9成里長支持：相信努力選民都看在眼裡

永續低碳再下一城　花蓮吉安鄉勇奪鄉鎮等級最高銀級獎

號次抽中2號撞號「賴蕭配」　林靜儀喊美德雙全

社會熱門新聞

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

即／新北婦過馬路遭左轉貨車撞飛！無心跳搶救中

劉偉杰案理律向國泰世華求償　免賠確定

即／Cheap現身士林地檢署！　告網友「妨害名譽」

竹市「4星托嬰中心」燙傷3月嬰！市府出手了

賴清德競總幹部遭爆「開酒店吸毒」　還有竹聯幫份子

即／台中驚傳男子陳屍紅色廂型車

二寶夫出軌小三　辯老婆也在床上

即／台南民宅起火！23歲女失去生命跡象

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

長髮爆乳女密醫現形！自當活廣告招人　M型唇最搶手

正妹沙灘拍全裸寫真！噁男手機偷拍還放大

誘女大生脫光「探索自己」　狼師偷拍98次被訴

更多熱門

相關新聞

追撞機車害「起火燒成廢鐵」　惡劣駕駛逃7hrs被逮

追撞機車害「起火燒成廢鐵」　惡劣駕駛逃7hrs被逮

台南市中西區和緯路四段，20日清晨5時10分許發生自小客車擦撞機車車故，機車被撞至路旁後起火燃燒，所幸60歲吳姓騎士雙手僅受擦傷，而自小客車50歲曹姓駕駛事故後竟直接落跑，警今中午已將其帶回調查，其酒測值經測為零，全案依公共危險、過失傷害等罪嫌送辦。

總價700萬起買得到新屋　網指大里是台中下一個首購救星

總價700萬起買得到新屋　網指大里是台中下一個首購救星

休旅車突然衝上人行道　媽推嬰兒車1舉動逃死

休旅車突然衝上人行道　媽推嬰兒車1舉動逃死

台中四合院老宅火警！屋主煎蛋冒大火

台中四合院老宅火警！屋主煎蛋冒大火

即／台中驚傳男子陳屍紅色廂型車

即／台中驚傳男子陳屍紅色廂型車

關鍵字：

台中西屯七期立筊車禍機車

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面