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交通違規記點從嚴引反彈　陳建仁：需通盤檢討調整

▲▼計程車,司機,小黃,代駕,運將。（示意圖／ETtoday資料照）

▲行政院長陳建仁指示通盤檢討調整交通違規記點新制。（示意圖／ETtoday資料照）

記者者陳家祥／台北報導

交通違規新制6月上路，違規記點從嚴規範的做法引發職業駕駛反彈。行政院長陳建仁21日院會中坦言，相關政策有通盤檢討必要，應就各種違規樣態詳加區分出不同危險程度，從有效風險控管角度，全面檢視記點規定的合理性，以符比例原則，兼顧道安與人民權益。

陳建仁說，今年上半年很多人說台灣是「行人地獄」，為保障國人交通安全、回應「還路於民」的社會期待，今年5月通過《行人優先交通安全行動綱領》，立法院不分朝野也加速修法，6月加速修正道路管理處罰條例部分條文生效施行，讓新法與新政同步推動。當前各地交通與行人安全顯著改善，事故死亡人數較去年同期逐月下降。

但陳建仁提到，過去半年執法過程，因部分配套措施尚未完備，加上新法剛上路，導致第一線執法人員負擔沉重，陸續發現有影響民眾行車與工作權益失衡的現象，甚至造成許多民眾擔憂工作權被剝奪的不安和困擾，「因此有必要即時調整，更周全合宜的回應民眾心聲」。經由交通部與內政部陸續採取多項微調，確實讓記點案件數合理下降7成多。

陳建仁強調，新法實施將近半年，政府確保交通安全的目標和方向不變，但相關策略要與時俱進，並且要建立在行人安全、行車安全，與人民工作權之中取得更好平衡，在人車互相尊重中共同創造更友善安全的交通環境，「相關記點規定是否合理妥善？仍有通盤檢討必要」。

陳建仁也請交通部、內政部，就各種違規樣態詳加區分出不同危險程度，並從有效風險控管角度，全面檢視相關計點規定的合理性，以符比例原則，兼顧道安與人民權益。

交通部公共運輸及監理司長林福山補充，關於現行違規記點的項目，以往是在處罰條例母法裡面規定，這次新法修正改授權在《違反道路交通管理事件裁罰基準及處理細則》做規定，所以未來檢討記點項目部分，如果有需要修法令的部分，會是修裁罰細則。

至於後續的檢討，林福山說，今天院會臨時動議也說明，從一連串的微調措施下來，到目前平均每日記點違規舉發數量是9751件，相較剛開始3萬6千多件，已差不多回到以往的部分。

林福山強調，另外，檢討有牽涉到相關停車環境，各地方政府努力做改善讓環境更好，攸關整體改善部分，會就各個違規態樣與危害程度，還有必須觀察道安變化，就整個數據進行觀察，這也必須衡評行車安全還有相關駕駛權益，原則上也會廣納各界意見，所以相關情勢還有數據，都必須要再做分析，交通部會依照這樣的原則後續做全面檢討。

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