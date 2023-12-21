轟賴清德拿「公益信託」當擋箭牌　她斷言：1／13前拿不出合法契約

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德近期深陷萬里老家爭議風波，他昨日宣布願把房子交付公益信託，做為「礦工生活紀念館」，引發熱議。對此，國民黨立委王鴻薇21日就在臉書提出三點質疑，大轟賴清德為了混過選舉，竟然拿出公益信託當擋箭牌，她敢斷言，明年1月13日投票前賴清德根本拿不出一個合法的公益信託契約。

王鴻薇指出，第一， 賴清德「公益信託」不同於過去蘇嘉全農舍「捐贈」涉及「違建」及「逃漏税」，賴清德並沒有解決處理。她也批評，蘇嘉全當時捐的房子，甚至造成當地鄉公所的困擾，還揚言要還回去，民進黨處理事情都是這種態度嗎？

第二，王鴻薇質疑，「公益信託」不一定是永久性，賴清德必須說清楚，他的信託時間，期間是多久？是選後一年？四年？八年？還是永久信託？如果只是為了拖過選舉，在政見發表會說這個，是把國人當傻子嗎？

第三，王鴻薇強調，「公益信託」財產權的移轉登記，根據相關法令，財產標的應有登記產權。她諷刺，「賴皮寮」既無「建照」也沒有「使照」，還有逃漏稅的問題沒解決，請問要移轉什麼？

王鴻薇最後表示，賴清德為了混過選舉，竟然拿出公益信託當擋箭牌，她敢斷言在1月13日投票之前賴清德根本拿不出一個合法的公益信託契約展示給國人面前。