侯友宜兩岸政見「先談人權」　承諾上任一年重啟ECFA平台

▲國民黨總統候選人侯友宜出席兩岸政策發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（21）日公布兩岸政策，強調未來兩岸對話以「先談人權」為優先，特別是保障台灣人在大陸的人身自由，此外，他也提出「2個目標、3個監督管道、4個戰略縱深主軸」，目標一年內完成「兩岸協議監督條例」立法，並在就職1年內重啟海基會、海協會對話，以及重啟ECFA平台以解決兩岸貿易爭端。

侯友宜競辦今天舉辦兩岸政策及反抹紅影片發布記者會，銘傳大學法律系兼任教授劉德勳、台大政治系教授左正東、東吳大學全球華商研究中心諮委施威全、競辦新聞組副召集人錢震宇出席。

侯友宜首先直指民進黨執政有3大缺失。第一，兩岸對話中斷，事務性協商的對話停滯，無法確保台灣人民基本人權及權益；解放軍擾台頻率與強度增高，政府欠缺對話管道，無法管控風險。第二，兩岸交流大幅下降。第三，兩岸決策專斷，缺乏監督、決斷專行，言行不一，所承諾之兩岸監督條例立法，8年來毫無進展。

因此他提出兩個目標，第一是捍衛國家安全是首要任務；第二是保障台灣人民人權，台灣許多人在大陸經商、旅遊，必須受到保障。另外，未來兩岸對話優先「先談人權」，特別是保障台灣人在大陸的人身自由。

而3個監督管道，侯友宜解釋，他將設立「國會監督、司法監督、青年監督」機制，國會將在1年內完成「兩岸協議監督條例」的立法；司法要建立必要的社會安全網，強化檢、調、審的人力與資源，並確保司法獨立、公正的運作，確保司法監督各級政府，包括總統自身；青年監督方面，則會在總統府設置「青年兩岸事務委員會」，由18歲至40歲青年組成，確保立法院與行政院把青年的意見落實在兩岸政策上。

而針對「四個戰略」，侯友宜說明，就職後十個月內公布「中華民國國家安全戰略」，將「3Ｄ戰略」進一步具體化，達到促進繁榮、確保民主、強化安全目標。戰略縱深為「兩會對話」與「民間交流」，就任一年內重啟兩會對話協商，全面恢復民間交流，兩會對話是避免意外，並優先保障人權、解決民生問題，民間交流是要累積善意、降低敵意。

執法戰略縱深方面，侯友宜說，就職一年內擴大台灣和其他國家和地區的司法合作，特別是涉及到台灣、大陸及其他國家的司法合作，讓政府公權力成為台灣人民生命財產的保障。經濟戰略縱深，除了爭取加入CPTPP、IPEF等重大區域貿易協定外，就職一年內重啟ECFA平台解決貿易爭端機制，在兩岸協議監督條例完成後，逐步推動下一步兩岸貿易談判。

