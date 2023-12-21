屏東芒果園藏賭場！48賭客遭逮　11人辯「看熱鬧」圍觀判無罪

▲屏東縣警方2021年在內埔鄉隘寮段內芒果園查獲賭場 。（資料照／民眾提供，以下同）

記者吳佩蓁／高雄報導

屏東縣警方2021年在內埔鄉隘寮段內一處芒果園破獲大型賭場，逮捕48名正在帳棚下聚賭的賭客，並查扣天九紙牌、骰子、計時器等賭具及93萬5700元賭資等證物，依賭博罪嫌移送法辦，但其中11名賭客堅稱自己只是圍觀，高雄高分院審理後，認為11人罪證不足，駁回檢方上訴，全案定讞。

屏東縣警方2021年11月2日15時30分在內埔鄉隘寮段內一處芒果園，查獲許男主持的天九牌職業賭場，逮捕現場賭客48人，並查扣天九紙牌、骰子、計時器等賭具及賭資93萬5,700元等證物，全案移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。一審37名賭客被判有罪，但廖姓賭客等11人主張自己是要買樹、看盆栽、找人借錢，並未參與賭博，檢方也無法提出積極證據，法院以罪證不足，判廖男等11人無罪。

檢方不服提起上訴，認為該賭場位置偏僻，荒郊野外，也沒有門牌號碼可尋，若非職業賭客，很難知道該處有天九牌賭場，且廖姓賭客等人是警方查緝這類賭場的常客，天九牌只需要1分鐘即可決定輸贏殺賠，警方執行任務的前置時間已足夠讓在場賭客下注輸贏多次，認為這11人不可能只是剛到現場或是在場觀望看熱鬧而已。

高雄高分院審理後，認為廖姓賭客等11人在一審、二審庭審時均否認有賭博，其他賭客也無人指證他們有參與賭博，再者警方並未在賭檯或兌換籌碼處查扣這11人的現金，因此無從確認他們正在賭博或已經賭完，檢方又查無積極證據，最終判廖姓賭客等11人無罪，全案定讞。