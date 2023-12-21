全台急凍！彰化縣1天53人掛急診　5男心跳驟停送醫

▲氣溫驟降，急診患者增多。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

首波寒流來襲，彰化縣消防局調派119及各大醫療院所救護車明顯增加，光是昨天到今天清晨，就有53人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有5名高齡男性，到院前無呼吸心跳，是否因入冬後溫差過大造成，消防局強調無法判別，但仍呼籲民眾，近期天氣多變化，應注意保暖，並及早就醫治療，以免耽誤治療黃金時間。

今天彰化地區氣溫一路下滑，明顯感受到寒意，據消防局統計，昨天（20日）早上8點到今天上午8點，短短24小時內，全縣就有53件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有5名男性心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這5名男性當中，年紀最大的是87歲，年紀最輕的也有65歲，都屬於年齡偏高。

彰化縣消防局統計，12月20日早上8點到21日早上8點，全縣有53件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，其中有5名分別住在永靖、芳苑、補鹽、田尾及伸港鄉的男性，到院前無呼吸心跳，這5名男性當中，年紀最大的是87歲，年紀最輕的也有65歲，都屬於高齡患者。

國民健康署強調，在氣溫驟降時會導致血管收縮，對於有三高的病人包含糖尿病、高血壓、高血脂的患者容易造成血壓飆高，進而增加心臟病、中風急性發作的機會，提醒有慢性疾病的患者或者長者要注意天氣變化，隨時攜帶保暖衣物。