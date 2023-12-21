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1圖「秒懂台灣降溫」　外國人喊荒謬！一票有感：上周還曬傷　

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣天氣忽冷忽熱。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台冰封，注意越晚越冷！中央氣象署指出，今晚到周五清晨是寒流影響最明顯時刻，北台灣低溫僅8、9度，下禮拜又會迎來好天氣，氣溫回到20度，溫度起伏變化非常大，一名外國網友分享一張動態圖檔，別的國家是漸進式降溫，但台灣卻是一下驟降，一下回溫，直呼「台灣太荒謬了」。

有網友在網路論壇「Reddit」發文，貼出一張動態長條圖，比較台灣與別的地方的降溫差異，可以看到別的地方溫度降溫是緩慢式，從高溫一路降到低溫，而台灣卻是一下高溫一下低溫，迅速降到低溫後，又快速回溫，台灣忽冷忽熱的天氣讓他直呼「太荒謬了」。

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Weather has been ridiculous ???? (temperature dropping elsewhere vs temperature dropping in Taiwan)
byu/illusionmist intaiwan

貼文曝光，不少在台灣的外國人超有感，「上周我差點曬傷，現在我穿著連帽衫搭配夾克」、「台灣全年的天氣很大程度取決於風向，基礎溫度（無風）至少是溫暖的」、「我在這裡已經15年了，特別奇怪的是上周天氣變得很溫暖」、「確實如此，11月冷、12月初熱，然後又冷了」、「不能再同意更多了，太瘋狂了！我住在台北，一分鐘陽光明媚35度，然後晚上溫度就降到差不多10度了，建議不要裸睡」。

也有不少人提到，不只台灣溫度變化劇烈，「氣候變化到處都是一樣的」、「芬蘭秋天大部分時間也相當溫暖，有幾周冷到零下10度」、「蒙古去年冬天氣溫-50度，夏天高溫50度」、「我住在洛磯山脈雨影區的某個地方，這裡有時會在12小時或更短的時間內，升到十幾度，幾天後氣溫又降到冰點以下，台灣所經歷的一切與此相比根本不算什麼」。

根據氣象署資料顯示，今明兩日體感溫度低，尤其北台灣體感溫度特別低，台北市今6-9度、明5-9度；新北市今明均5-9度；桃園市今3-7度、明2-7度；新竹縣市今2-6度、明1-7度；苗栗縣今3-7度、明2-11度。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

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