女賊剛交保好餓　拿北檢外送桌上漢堡猛嗑！點餐書記官傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局介壽路派出所接獲報案，台北地檢署門口放置外送餐點的桌上有一組摩斯漢堡套餐，外送員發現1名女子當場打開來吃，認為可能被誤食，因此通知法警，正巧遇到下樓取餐的書記官，當場人贓俱獲。女子到案後辯稱因竊盜案被移送，出來時肚子太餓才會行竊，後來被帶回派出所偵訊又大喊肚子餓，當場大嗑便當。

警方調查，41歲的王姓女子，18日因竊盜罪嫌被警方移送台北地檢署，下午5時許離開地檢署大門，直接跑到外面的外送餐點放置區，將桌上的摩斯漢堡套餐打開狂嗑，剛送餐的外送員驚覺有異，認為吃東西女子並非點餐者，立即通知法警處理，法警則通知警方到場。

▲女子涉犯竊盜罪移送剛離開地檢署，竟直接打開女書記官叫的外送漢堡狂嗑。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，王姓女子已經將漢堡以及紅茶喝完，正在吃套餐裡面的雞塊，正巧遇到下樓取餐的28歲劉姓女書記官，王女當時手上還拿著吃一半的雞塊，警方將王女帶回派出所偵訊，訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲女子直接打開女書記官叫的外送漢堡狂嗑，被抓包時手上還拿著雞塊（紅圈）。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓女子表示，當天因為在地檢署整天都沒有吃東西，肚子實在太餓了，出來時發現外送區有東西可以吃，所以才打開來吃，她被警員帶回派出所後不斷喊肚子餓，警員將派出所內多的便當拿給王女，她也不客氣吃個精光。