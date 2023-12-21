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社會 社會焦點 保障人權

低溫造成不適！宜蘭24小時6人送醫　2男2女不治2人進加護

▲宜蘭衛生局自21上午最新統計，疑低溫造成的心血管及呼吸道病患送醫共計6人，其中2男2女不幸猝死。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭衛生局最新統計，疑低溫造成的心血管及呼吸道病患送醫共計6人，其中2男2女不幸死亡。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

寒流侵襲全台，連日低溫成「凍番薯」，宜蘭疑天冷不適喪命有4人！宜蘭衛生局21日上午最新統計，20日上午8時至21日上午8時止，疑低溫造成的心血管及呼吸道病患送醫共計6人。其中到院前無心跳、呼吸者共4人，分別為2位男性、2位女性。

宜蘭衛生局表示，宜蘭自20日上午8時至21日上午8時止，轄內急救責任醫院共收治可能因低溫造成的心血管及呼吸道病患計6人。其中到院前無心跳、呼吸者共4人，分別為2位男性、2位女性；年齡分布為50歲以上至60歲以下1人、60歲以上至70歲以下1人、70歲以上至80歲以下1人、80歲以上1人。經醫院緊急搶救後，4人仍宣告不治。

另2位（男性及女性各1位），年齡皆為80歲以上，診斷為心肌梗塞及腦中風個案，經救治後目前住加護病房治療中。

宜蘭衛生局提醒，近日氣溫驟降，容易造成血壓突然升高，提醒民眾注意保暖，患有三高及心血管疾病的民眾要特別注意規律用藥、定期量測血壓，若有出現不適症狀請儘速就醫。使用瓦斯熱水器時，應注意室內空氣流通，防範一氧化碳中毒。

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