ET民調／就職周年檢視！高虹安六政策肯定度均破6成　78.5%最滿意這項

▲新竹市民對於市府所推出的6大政策，都給予超過6成的肯定。（圖／ETtoday新聞雲）

記者陳弘修／台北報導

去年當選的新科縣市長在12月25日就職屆滿周年，各縣市首長所推行的政策與表現開始受到民眾關注與評價。根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，新竹市民對於新竹市政府的政策執行表示滿意，特別是社會福利、托育措施、交通改善及青年參與等四個面向所推出的6大政策，均獲得超過6成市民的肯定，其中，最受青睞的是敬老愛心卡的擴大運用，市民滿意度高達78.5%，可謂新竹市政府今年最受歡迎的政策。

為了解新竹市民對於新竹市政府的施政看法與態度，《ETtoday民調雲》於12月12日至12月17日，針對20歲以上設籍新竹市之民眾進行「新竹市市政議題調查」，回收有效樣本數1,070份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.0%。

新竹市府今年擴增敬老卡及愛心卡的應用範圍，除了可以搭乘公車客運、台鐵、敬老愛心計程車及使用國民運動中心和游泳池等公共設施外，也可用於農會消費，自2023年11月8日起更擴大開放搭乘國道客運時使用，進一步提高長輩及身障朋友在日常生活中的便利和自主性。

▲78.5%新竹市滿意「敬老愛心卡擴大運用，照顧長輩及身障者」政策。（圖／翻攝高虹安臉書，下同）

根據《ETtoday民調雲》調查結果顯示，對於「敬老愛心卡擴大運用，照顧長輩及身障者」這項政策，有78.5%的新竹市民表示滿意，回答不滿意者僅7.3%，沒意見或不知道者為14.3%。

在托育方面，對於提供友善婚育及生養環境，新竹市府增設婦女館夜間及假日臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務。對於「增設夜間及假日臨托服務」這項政策，有73.7%的新竹市民表示滿意，回答不滿意者僅6.8%，沒意見或不知道者為19.5%。

另外，為了提供懷孕婦女外出便利，新竹市府好孕專車乘車券升級，除原先提供6,000元乘車券給孕婦外出產檢使用外，更放寬申請條件取消所得稅率20%以上無法申請的限制，截至10月底，好孕專車使用率較去年同期提升50%。調查結果也指出，對於「好孕專車再升級並放寬申請，友善生育」這項政策，有68.6%的新竹市民表示滿意，回答不滿意者為9.4%，沒意見或不知道者為22.1%。

交通政策方面，為減輕市民交通負擔並鼓勵搭乘大眾運輸，新竹市府與鄰近縣市推出桃竹竹苗「桃竹竹苗通勤定期票」，提供市民台鐵、公車、國道客運、公共自行車等交通工具自由選配搭乘。對此，有71.3%的新竹市民表示滿意，回答不滿意者為11.1%，沒意見或不知道者為17.6%。

為了紓解慈雲路交通、提供市民更友善的人本環境，新竹市府力拼關埔空橋建設，並獲得竹科管理局同意補部分款項。談到「空橋興建，友善行人」這項政策時，有61.5%的新竹市民表示滿意，21.3%回答不滿意，沒意見或不知道者為17.2%。

最後，在青年政策上，新竹市政府改制青年事務委員會，提升青年代表比例，擴大青年參與，提供青年勇於發聲，共同擘劃市政發展藍圖的機會。對此，也有66.2%的新竹市民表示滿意，13.2%回答不滿意，沒意見或不知道者為20.6%。

整體而言，新竹市長高虹安及其團隊在今年雖面臨政治議題的外在壓力，但從市民所表態的肯定與滿意度來看，顯示新竹市政府的新政仍有高比例市民的認同，市府政策成果展現出效益無疑也是替高虹安市府團隊打了一劑強心針，對高虹安第一年給予初步的肯定。