　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／就職周年檢視！高虹安六政策肯定度均破6成　78.5%最滿意這項

▲《ETtoday民調雲》最新調查顯示，新竹市民對於新竹市政府的政策執行表示滿意，特別是社會福利、托育措施、交通改善及青年參與等四個面向所推出的6大政策，均獲得超過6成市民的肯定，其中，最受青睞的是敬老愛心卡的擴大運用，市民滿意度高達78.5%。（圖／ETtoday新聞雲）

▲新竹市民對於市府所推出的6大政策，都給予超過6成的肯定。（圖／ETtoday新聞雲）

記者陳弘修／台北報導

去年當選的新科縣市長在12月25日就職屆滿周年，各縣市首長所推行的政策與表現開始受到民眾關注與評價。根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，新竹市民對於新竹市政府的政策執行表示滿意，特別是社會福利、托育措施、交通改善及青年參與等四個面向所推出的6大政策，均獲得超過6成市民的肯定，其中，最受青睞的是敬老愛心卡的擴大運用，市民滿意度高達78.5%，可謂新竹市政府今年最受歡迎的政策。

為了解新竹市民對於新竹市政府的施政看法與態度，《ETtoday民調雲》於12月12日至12月17日，針對20歲以上設籍新竹市之民眾進行「新竹市市政議題調查」，回收有效樣本數1,070份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.0%。

新竹市府今年擴增敬老卡及愛心卡的應用範圍，除了可以搭乘公車客運、台鐵、敬老愛心計程車及使用國民運動中心和游泳池等公共設施外，也可用於農會消費，自2023年11月8日起更擴大開放搭乘國道客運時使用，進一步提高長輩及身障朋友在日常生活中的便利和自主性。

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲78.5%新竹市滿意「敬老愛心卡擴大運用，照顧長輩及身障者」政策。（圖／翻攝高虹安臉書，下同）

根據《ETtoday民調雲》調查結果顯示，對於「敬老愛心卡擴大運用，照顧長輩及身障者」這項政策，有78.5%的新竹市民表示滿意，回答不滿意者僅7.3%，沒意見或不知道者為14.3%。

在托育方面，對於提供友善婚育及生養環境，新竹市府增設婦女館夜間及假日臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務。對於「增設夜間及假日臨托服務」這項政策，有73.7%的新竹市民表示滿意，回答不滿意者僅6.8%，沒意見或不知道者為19.5%。

另外，為了提供懷孕婦女外出便利，新竹市府好孕專車乘車券升級，除原先提供6,000元乘車券給孕婦外出產檢使用外，更放寬申請條件取消所得稅率20%以上無法申請的限制，截至10月底，好孕專車使用率較去年同期提升50%。調查結果也指出，對於「好孕專車再升級並放寬申請，友善生育」這項政策，有68.6%的新竹市民表示滿意，回答不滿意者為9.4%，沒意見或不知道者為22.1%。

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

交通政策方面，為減輕市民交通負擔並鼓勵搭乘大眾運輸，新竹市府與鄰近縣市推出桃竹竹苗「桃竹竹苗通勤定期票」，提供市民台鐵、公車、國道客運、公共自行車等交通工具自由選配搭乘。對此，有71.3%的新竹市民表示滿意，回答不滿意者為11.1%，沒意見或不知道者為17.6%。

為了紓解慈雲路交通、提供市民更友善的人本環境，新竹市府力拼關埔空橋建設，並獲得竹科管理局同意補部分款項。談到「空橋興建，友善行人」這項政策時，有61.5%的新竹市民表示滿意，21.3%回答不滿意，沒意見或不知道者為17.2%。

最後，在青年政策上，新竹市政府改制青年事務委員會，提升青年代表比例，擴大青年參與，提供青年勇於發聲，共同擘劃市政發展藍圖的機會。對此，也有66.2%的新竹市民表示滿意，13.2%回答不滿意，沒意見或不知道者為20.6%。

整體而言，新竹市長高虹安及其團隊在今年雖面臨政治議題的外在壓力，但從市民所表態的肯定與滿意度來看，顯示新竹市政府的新政仍有高比例市民的認同，市府政策成果展現出效益無疑也是替高虹安市府團隊打了一劑強心針，對高虹安第一年給予初步的肯定。

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

ET快訊
遭強風吹落海！　單車騎士滿臉血死亡
快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭　耀樂走秘密通道
「很多人開槍」！　竹市槍擊影片曝
台灣小吃紅到南韓！　韓綜班底來台「吃一口全升天」
快訊／台積電跌9元至576！　指數殺近190點失守17500
賴清德公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的
每月爽領10萬　大學老師只存這2檔金融股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

阿扁曝18年前「扁柯二會」內容　柯林頓2原因指兩岸和平協議絕不能簽

ET民調／就職周年檢視！高虹安六政策肯定度均破6成　78.5%最滿意這項

獨／民進黨最新內參民調曝光　賴37.8%、侯29.5%、柯26.8%　

揭賴清德萬里老家設崗哨原因　郭正亮：應該自己請保鑣

賴清德捐老家做公益！鄉民熱議「其他礦工寮怎辦」　里長吐心聲

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光：什麼是公益信託

賴清德公益信託萬里老家　黃敬平批重施「蘇嘉全模式」

賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的

侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

騎士跨斑馬線遭按喇叭示警　髒話侮辱被告慘花4萬和解

李東健離婚...一週見一次小孩！　愛女強忍淚水「不想跟爸爸分開」

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

阿扁曝18年前「扁柯二會」內容　柯林頓2原因指兩岸和平協議絕不能簽

ET民調／就職周年檢視！高虹安六政策肯定度均破6成　78.5%最滿意這項

獨／民進黨最新內參民調曝光　賴37.8%、侯29.5%、柯26.8%　

揭賴清德萬里老家設崗哨原因　郭正亮：應該自己請保鑣

賴清德捐老家做公益！鄉民熱議「其他礦工寮怎辦」　里長吐心聲

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光：什麼是公益信託

賴清德公益信託萬里老家　黃敬平批重施「蘇嘉全模式」

賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的

侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

穿禦寒衣物「被罰開合跳2000次」　樹林高中：是因為沒穿制服

橋村炸雞3號店12／25試營運！插旗新光三越A11　設有個人用餐區

新娘說完「我願意」掀頭紗衝到草地　專業搶救受傷負鼠

加快生產　爆料：蘋果明年2月販售Vision Pro

騎腳踏車到碼頭搭船…澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

提供「愛心餐」3年多！牛排店老闆無奈曝亂象：沒肉就不要

曾寫歌嗆徐懷鈺！熱狗世紀破冰「燦笑比Ya」　預告合唱超扯的歌

快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭　耀樂走秘密通道進地院

陸氣溫0度線跨過長江抵華南　煙台海邊出現「冷流雪」如置身南極

獨／勸戴口罩被砍+挖眼！鄰「不算殺人」判8月　受害女：司法正義嗎

路跑好累？男分享補血方法　見啦啦隊加油體力瞬間回滿

政治熱門新聞

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光

賴清德要公益信託老家　徐巧芯：屋還是他的

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

柯文哲簽錯政黨協議只是全家哭　賴清德：他若跟中國簽錯是全國哭

侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

賴老家公益信託　議員批採蘇嘉全模式

郭正亮揭賴老家崗哨內幕：應自請保鑣

幕後／柯專心談政見　凸顯藍綠只有口號

陶姓空軍中校作弊屬實　被國防大學開除學籍

賴清德：將萬里老家「公益信託」捐做公益使用

更多熱門

相關新聞

竹市「4星托嬰中心」燙傷3月嬰！市府出手了

竹市「4星托嬰中心」燙傷3月嬰！市府出手了

新竹市一間私立托嬰中心遭家長指控，疑似照顧不當造成3個月大的男嬰遭熱水燙傷，全身約50%二度燙傷，目前仍在加護病房搶救中，尚未脫離險境。稍早新竹市政府社會處回應，已介入調查中，若經查證屬實，將從嚴處分相關違法人員及機構。

竹柯轉運站才是「新竹大秘寶」！

竹柯轉運站才是「新竹大秘寶」！

ET民調／許淑華施政滿意度破83%　

ET民調／許淑華施政滿意度破83%　

ET民調／屏東5大政策滿意度均破73.2%

ET民調／屏東5大政策滿意度均破73.2%

高虹安被指小三怒告吞敗喊「司法休克」　周玉蔻：妳腦袋才休克

高虹安被指小三怒告吞敗喊「司法休克」　周玉蔻：妳腦袋才休克

關鍵字：

ET民調新竹市高虹安

讀者迴響

熱門新聞

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

高雄機車行大火1樓陷火海　4人受困

「真鄉下工寮」曝光！醫公開老家照　留言刷一排勵志

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面