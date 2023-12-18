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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／周春米5大政策滿意度均破73.2% 　縣民高度肯定長者福祉與文化建設

▲根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設領域中的五項政策，屏東縣民均給予平均超過94.6%的正向樂觀評價，五項政策平均滿意度突破73.2%。（圖／取自屏東縣政府官網）

▲屏東縣民高度肯定周春米推動的五大政策，滿意度均破破73.2%。（圖／取自屏東縣政府官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

去年新上任的縣市首長將在2023年12月25日就職滿週年。屏東縣65歲以上老年人口比例將近20％，即將邁入超高齡社會，縣長周春米上任後非常重視長輩安老問題，以其女性領導人特質的觀察與分析後，推動跟強化不少的縣政政策。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設領域中的五項政策，屏東縣民均給予平均超過94.6%的正向樂觀評價，五項政策平均滿意度突破73.2%，其中又以「補助長者裝置假牙計畫」最受青睞，滿意度為76.5%；排名第二為「敬老卡加碼服務」，滿意度為74.3%，顯見周春米與屏東縣政府團隊在長者福祉施政與交通方面的施政，已受到縣民廣泛的支持與肯定。

為了解屏東縣民對於縣政議題的態度與看法，《ETtoday民調雲》於2023年11月29日至12月4日，針對設籍或居住在屏東縣且年滿18歲的民眾，以「手機簡訊」及「EDM」及方式通知，進行封閉性網路問卷調查，有效樣本數1,013份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為正負3.08%。

根據調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設三個領域中，屏東縣長周春米及其縣府團隊所推動的五大政策，縣民都給予了平均超過94.6%的正向樂觀評價（回答者包含非常滿意、滿意、普通），五項政策所獲得的滿意度平均也超過了73.2%（回答者包含非常滿意、滿意）。

在五大政策的滿意度方面，最受縣民青睞的政策為「補助長者裝置假牙計畫」，滿意度高達76.5%，其中，有31.5％的縣民表示非常滿意，另有45.0％也表示滿意，顯示縣民們對於該政策計畫的廣泛支持。

▼屏東「補助長者裝置假牙計畫」受到76.5%縣民高度支持。

▲根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設領域中的五項政策，屏東縣民均給予平均超過94.6%的正向樂觀評價，五項政策平均滿意度突破73.2%。（圖／取自屏東縣政府官網）

受到縣民肯定的第二名、第三名政策為「敬老卡加碼服務」與「跟蹤騷擾被害人一站式服務」，分別獲得74.3%、72.3%的滿意回應。

排名第四的政策為「文化建設翻轉城市，活絡閒置空間或老建築」，有71.9%的縣民表示滿意；第五名則為「小黃公車」政策，有71.3%縣民表示滿意。

總體而言，周春米及其團隊的第一年施政，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設的政策推動上，可謂相當獲得屏東縣民的肯定，從平均獲得七成的高支持度也可看出，縣內居民對於擁有安全、便捷且貼心的生活環境擁有高度的期待。

▲根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設領域中的五項政策，屏東縣民均給予平均超過94.6%的正向樂觀評價，五項政策平均滿意度突破73.2%。（圖／取自屏東縣政府官網）

▲屏東「小黃公車」隨招隨停，搭車時刷博愛卡或敬老卡免費，或以10元銅板價搭乘。

▼屏東首創「跟蹤騷擾被害人一站式服務」。

▲根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設領域中的五項政策，屏東縣民均給予平均超過94.6%的正向樂觀評價，五項政策平均滿意度突破73.2%。（圖／取自屏東縣政府官網）

以下為此次屏東五大政策調查結果：

（一）「補助長者裝置假牙計畫」

正向樂觀評價95.3%，76.5%表示滿意

屏東縣政府為了讓65歲以上長者擁有良好的咀嚼功能，讓銀髮族吃得方便、吃出好健康，開辦「補助長者裝置假牙計畫」，申請民眾反應熱烈，縣府在今年下半年也追加計畫經費，增加長者受惠人數。

根據調查結果，對於「補助長者裝置假牙計畫」，有76.5%的縣民表示滿意，顯見縣民對於長者假牙補助政策的高度重視與支持，回答普通者為18.8%，不滿意者2.4%，非常不滿意者2.3%。

▲《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設領域中的五項政策，屏東縣民均給予平均超過94.6%的正向樂觀評價，五項政策平均滿意度突破73.2%，其中，又以「補助長者裝置假牙計畫」最受青睞，滿意度為76.5%；排名第二為「敬老卡加碼服務」，滿意度為74.3%，顯見周春米與屏東縣政府團隊在長者福祉施政與交通方面的施政，已受到縣民廣泛的支持與肯定。（圖／ETtoday民調雲）

（二）「敬老卡加碼服務」

正向樂觀評價93.5%，74.3%表示滿意

屏東縣政府為了鼓勵長輩多搭乘大眾運輸，便利長者搭車，今年7月開放敬老卡免費點數可以搭乘火車，使用率大幅成長，今年10月起將免費乘車金由330元調高為500元，敬老卡申請量暴增．加碼服務也讓長蕇相當有感。

調查結果顯示，有74.3%的縣民對於「敬老卡加碼服務」表示滿意，回答普通者比例為19.2%，不滿意者3.9%，非常不滿意者2.6%。由此可見，長者在交通方面的福祉政策也相當受到民眾的重視。

▲《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設領域中的五項政策，屏東縣民均給予平均超過94.6%的正向樂觀評價，五項政策平均滿意度突破73.2%，其中，又以「補助長者裝置假牙計畫」最受青睞，滿意度為76.5%；排名第二為「敬老卡加碼服務」，滿意度為74.3%，顯見周春米與屏東縣政府團隊在長者福祉施政與交通方面的施政，已受到縣民廣泛的支持與肯定。（圖／ETtoday民調雲）

（三）「小黃公車」

正向樂觀評價94.2%，71.3%表示滿意

屏東縣政府為完善偏鄉公共運輸路網，解決村里路幅狹小，客運無法深入問題，推出19條路線的「小黃公車」，以隨招隨停的方式，搭車時刷博愛卡或敬老卡免費，或能以10元銅板價搭乘，小黃公車今年底擴大到27條路線。

根據調查結果，有71.3%的縣民對於縣府重視且願意改善偏鄉地區長者在搭乘公共交通運輸時的便利性與重要性表示滿意，回答普通者為22.9%，不滿意者4.6%，非常不滿意者1.2%。

▲《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設領域中的五項政策，屏東縣民均給予平均超過94.6%的正向樂觀評價，五項政策平均滿意度突破73.2%，其中，又以「補助長者裝置假牙計畫」最受青睞，滿意度為76.5%；排名第二為「敬老卡加碼服務」，滿意度為74.3%，顯見周春米與屏東縣政府團隊在長者福祉施政與交通方面的施政，已受到縣民廣泛的支持與肯定。（圖／ETtoday民調雲）

（四）「跟蹤騷擾被害人一站式服務」

正向樂觀評價95.7%，72.3%表示滿意

屏東縣政府為讓婦女更安心的生活，首創「跟蹤騷擾被害人一站式服務」，在任何一個派出所報案，警政、社政、醫政同步啟動服務，由專業人員關懷陪伴．必要時設置定點巡運箱，保護身心安全。

調查結果顯示，有72.3%的縣民對於屏東首創「跟蹤騷擾被害人一站式服務」表示滿意，可見屏東縣政府在推動社會安全及人權保障方面的努力已獲肯定，回答普通者為23.4%，不滿意者3.2%，非常不滿意者1.1%。

▲《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在高齡社福、婦女安全，以及文化建設領域中的五項政策，屏東縣民均給予平均超過94.6%的正向樂觀評價，五項政策平均滿意度突破73.2%，其中，又以「補助長者裝置假牙計畫」最受青睞，滿意度為76.5%；排名第二為「敬老卡加碼服務」，滿意度為74.3%，顯見周春米與屏東縣政府團隊在長者福祉施政與交通方面的施政，已受到縣民廣泛的支持與肯定。（圖／ETtoday民調雲）

（五）「文化建設翻轉城市，並活絡閒置空間或老建築」

正向樂觀評價94.5%，71.9%表示滿意

屏東縣積極以文化建設翻轉城市，並活絡閒置空間或老建築，例如，勝利星村、屏菸1936文化基地、屏東縣民公園、看海美術館等，都已成目前最夯的景點。

調查結果指出，有71.9%的縣民對於縣府在文化建設方面的努力感到滿意，相當肯定活絡閒置空間或老建築的作為，回答普通者為22.6%，不滿意者4.0%，非常不滿意者1.6%。

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關鍵字：

ET民調屏東縣周春米長者福祉文化建設

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