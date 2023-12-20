竹市「4星托嬰中心」爆照顧不當！3月嬰燙到體無完膚　市府出手了

▲3個月大的男嬰全身大面積遭燙傷。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者戴若涵／新竹報導

新竹市一間私立托嬰中心遭家長指控，疑似照顧不當造成3個月大的男嬰遭熱水燙傷，全身約50%二度燙傷，目前仍在加護病房搶救中，尚未脫離險境。稍早新竹市政府社會處回應，已介入調查中，若經查證屬實，將從嚴處分相關違法人員及機構。

網友在臉書社團爆料公社上發文，一名3個月大的男嬰全身有大面積燒燙傷，幾乎體無完膚，托嬰中心宣稱，是托育人員泡奶時不慎打翻熱水造成。家長心疼想要調閱監視器畫面，孰料，托嬰中心卻稱「監視器故障」，氣得家屬報警提告，質疑托嬰中心不當照顧。

目前男嬰仍在林口長庚醫院的加護病房搶救中，尚未脫離險境。據悉，該托嬰中心在Google上有四星評分。針對這起事件，新竹市政府社會處表示，市府已介入調查，18日接獲醫院及警察局通報後，立即聯繫家長了解案情，並提供關懷及安排預約法律諮詢，另同步要求托嬰中心說明及調閱相關監視器畫面檢視托嬰中心照顧狀況。

社會處指出，後續將調閱托嬰中心監視畫面釐清現場狀況，如托嬰中心托育人員確有疏忽，且對幼童已造成傷害，將依違反《兒少權法》第83條，處3萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其改善，如情節嚴重，得命其停辦並公布機構名稱及負責人姓名。

社會處強調，對於兒童遭受不當照顧的事件均採最高標準檢視，接獲通報立即處置、立即調查，若經查證屬實，將從嚴處分相關違法人員及機構。