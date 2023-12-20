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賴清德老家維安人員全撤離、禁空拍機！　邱毅疑：神秘客已離開？

▲▼賴清德萬里老家維安人員。（圖／翻攝自Facebook／邱毅）

▲賴清德萬里老家維安人員。（圖／翻攝自Facebook／邱毅）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家不但被有心人士改名成「賴皮寮」，甚至有人在Google街景圖發現有國安人員在現場站哨，前立委邱毅昨日也在網路節目中公布空拍圖。不過，邱毅20日在臉書發文表示，目前「賴皮寮」出現兩個耐人尋味的變化，第一是空拍機已經禁拍，想補拍畫面已不可能；第二是所有維安的特勤人員全部撤離，質疑是否是裡面的神秘客已在昨夜就悄悄離開。

邱毅昨日在網路節目中曝光賴清德萬里老家360度全景畫面，在畫面中可以發現，獨棟老家旁的大片草皮上鋪有石板步道，一旁還有水池與花園，後方則有多棟小屋等，周遭還有多達9位以上特勤人員巡查。

然而，邱毅今日在臉書發文指出，「賴皮寮」出現兩個耐人尋味的變化，第一是空拍機已經禁拍，想補拍畫面已不可能；第二是所有維安的特勤人員全部撤離。

邱毅分析，這代表著，原來十多個特勤人員確實在保護一位神秘客，而神秘客昨夜已悄悄離開，因此已無須特勤人員留守現場，這位神秘客到底是誰？留下了重重想像，這個有趣且敏感的謎，稍後應該就有答案。

邱毅強調，空拍機的使用確實出乎賴清德意料之外，但木已成舟，米已成炊，來不及處理昨日下午的空拍機，只好今天起禁拍，而這既顯示賴清德做賊心虛，也證實在「賴皮寮」內確存在不可告人之事物。

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