拋各部會應設「AI小組」　趙少康：可用AI便利交通、輔佐國軍

▲賴士葆、趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（20日）表示，行政院各部會應該設AI小組，將來用AI，看能不能控制車流、便利交通，也可以在國軍中輔以AI技術，看怎麼把軍力做最有效的運用、做最好的部署，所以政府應鼓勵各大學加強研究AI，企業家也在這方面好好努力。

國民黨立委賴士葆20日找趙少康聊AI。針對美國去年設立AI長，今年五角大廈設立AI小組，如果我國防部設AI小組，是否能減少兵源，或者行政院各單位下都設立AI長？趙少康表示，行政院應該設，各部會也應該設，AI太重要。

趙少康舉例，像是堵車，紅燈一下就90秒、150秒，到了半夜還是，AI不能只用在執法抓違規，看將來AI能不能控制車流、便利交通，讓交通更有效率、減少空氣汙染跟社會成本，尤其在軍事上，現在國軍編制21萬人，是有史以來最低的，其中志願役15.5萬人，之中主戰部隊不到10萬人，主戰部隊裡真正能打仗的部隊不到7萬人。

趙少康認為，至少要把21萬人補齊，作戰部隊起碼要有15萬人才可以，這個在輔以AI技術，看怎麼把軍力做最有效的運用、做最好、最有利的部署，這樣才能發揮最大效用，而AI在這方面的確可以幫助國防跟各方面。政府不能只是喊口號，而是要鼓勵各大學加強研究、企業家這方面好好努力，否則會落後。

賴士葆會中也提及，每次他看中央政府總預算都很難過，國防預算一直增加，經濟發展支出一直減少。現在很流行「AI plus」，就是在各產業中運用AI。看有無企圖心要發展「AI聯盟」或設立相關公司，讓AI領域發展出幾隻獨角獸，營業額超過台積電，變成第二、第三座真正護台神山。