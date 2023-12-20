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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲農地停車場拉封鎖線　下午貼施工公告「將進行地面刨除」

記者陸運陞、劉人豪／新竹報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭名嘴徐嶔煌爆料，於新竹市擁有一塊農業用地，卻鋪柏油成了停車場，租予遊覽車停放。對此，柯文哲19日回應，該怎麼處理就怎麼處理。而原本空地上的遊覽車今（20）日已清空，也有工人進駐進行前置作業，新竹市議員兼民眾黨新竹黨部代理主委李國璋，下午到現場代為貼上施工公告。

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者陸運陞攝）

▲柯文哲公告曝光。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者陸運陞攝）

▲施工公告。（圖／記者陸運陞攝）

《ETtoday新聞雲》記者今日上午直擊農地現場，發現原本停滿遊覽車的空地，一夜之間全都開走，整塊地空蕩蕩的，周圍來拉起封鎖線，且已有工人到場進行拆除整地前置作業。李國璋下午也在該處貼上施工公告，內容為「近日因本地進行地面刨除、整地工程，大型機具進出時，亦將注意公共安全，造成困擾，祈請見諒  公告人 柯文哲  112.12.20」。

李國璋表示，掛上公告就是要讓鄰居知道未來有工程，如果要處理按照規定本來就要有告示，讓周遭鄰居知道，也是提醒大家出入安全。

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者陸運陞攝）

▲李國璋表示，掛上公告就是要讓鄰居知道未來有工程。（圖／記者陸運陞攝）

另外李國璋指出，今天早上跟中午都有跟柯文哲用Line聯繫，除關心農業用地，也會準備晚上的辯論會，幕僚跟地方幹部會儘量依照要求處理。

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