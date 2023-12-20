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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德萬里老家室內29.3坪　小小客廳、小房間、6人圓桌

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家。（資料照／記者郭世賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人、黨主席賴清德今（20）重申，萬里老家是程序上可以申請補正、程序合法的房子。黨內人士則形容，那就是一棟29.3坪的房子，進去就是一個小小客廳、1間小房間，再進去還有1個坐滿6個人的圓桌，至於前立委邱毅公布空拍圖中拍到的「鐵皮屋」，是權狀內的遮雨棚。

賴清德今天下午主持中常會時重申，礦區的房子早在法令之前存在，應該是合法既存的建築，直言「這偏遠礦區的小房屋」，跟國民黨總統候選人侯友宜陽明山整棟的學生宿舍根本沒有辦法比較，也跟民眾黨總統候選人柯文哲他們家的違建，跟他所購買的農地當遊覽車停車場價值，也沒有辦法比較。

民進黨黨內人士今天說，他去過賴清德的萬里老家，房子的面積就是29.3坪而已，一樓就是小小的客廳及一個房間、廁所，再進去裡面，就是一個只能容下6個人坐的圓桌，跟廚房是合在一起的，二樓則是一個通舖與廁所。

此外，對於外頭的空地與花園，民進黨黨內人士說明，就是把草弄整齊，因為沒有任何圍牆，外面是馬路，不可能讓它荒煙蔓草。

賴清德競選總幹事潘孟安今天上午也說明，建築師實際丈量結果在新北市府資料都有呈現，該建物室內僅29.3坪，二樓則是15坪，基本上說草坪、養魚，「我想這個過度的擴充，這一點，我認為也大可不必，也不需要這樣的作為，來干擾到鄰里之間」。

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