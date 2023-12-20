藍綠白政見會交手！　侯砲火猛、柯重論述、賴拋殺手鐧拆彈

▲2024總統電視政見會，由左至右為民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、國民黨侯友宜。（圖／中選會）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統第一場電視政見會20日登場，這也是藍綠白候選人首度公開交鋒。做為最先發言的國民黨侯友宜，一出場便火力全開，展現犀利一面；民進黨賴清德打藍罵白，針對自己萬里老家爭議，更拋出願捐做「礦工生活紀念館」，為連日爭議拆彈；民眾黨柯文哲則砲火略收，著重於過往已拋出的政策再次論述。

該政見會由民視轉播，每位候選人的政見發表時間為30分鐘，分3輪發表，每輪10分鐘，而各候選人發言順序，按照抽籤依序侯友宜、賴清德、柯文哲。

侯友宜此次政見會上打頭陣，一出場便猛攻民進黨執政以來種種問題，戰力十足。而有關兩岸問題，侯友宜更直球對決賴清德，問他是否願意以蒼生為念，放棄台獨黨綱。雖然攻勢猛烈，但侯友宜也不忘提到自己的政見，除了承諾成立特偵組，且辦完就解散，認為在沒人情壓力才可立竿見影，另外，還提到自己青年政見，再砲轟民進黨這幾年對年輕人照顧不夠，「年輕人沒欠民進黨，年輕人缺的是公平正義，缺的是如何真心對待」。

賴清德方面，面對近日民調無法突破天花板，甚至有下跌趨勢，這場政見會上顯然有備而來。除了攻打侯友宜，賴清德也不忘批評柯文哲。針對自己備受質疑的兩岸路線，賴清德說，他是維持現狀的真和平，侯友宜、柯文哲是「走向統一的假和平」。至於居住問題，賴清德表示，他將推動社會住宅，侯友宜的侯康貸一推出之後，社會普遍認為不可行，而柯文哲家有新增的違建，投資的農地又違法闢建為收費停車場，「年輕人關心的房子跟土地，你都出問題呀！」

談到違建，賴清德更在這場政見會中拆彈，稱為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，他願意把房子交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」，並喊話侯友宜願不願意把大群館交付公益信託。侯友宜則反擊，那是娘家繼承，也是合法建物，從一開始就合法開發票繳稅，不是違章建築或沒繳稅。

除此之外，對於自己被貼上台獨標籤，賴清德反擊稱在中國的眼中，參選總統的通通都是台獨，此舉不只打擊藍白，還企圖為自己過去的務實台獨工作者解套。

相較藍綠火花四射，柯文哲則未顯露出過往有話直說的柯式作風，整場政見會反而較專注在之前已拋出的政策論述，與其他候選人間的攻防較少，面對對手的批評真的是罵不還口打不還手。

柯文哲於政見發表會結束後接受媒體訪問回應，今天其實是一個政見發表會，「我覺得剛才就是一個典型的例子，藍綠永遠在那罵來罵去，問題是對台灣現在面對的問題有什麼好處？也沒有啊！」自己是寧可花點時間來講財政紀律、數位治理、司法改革，罵來罵去對國家沒什麼幫忙。