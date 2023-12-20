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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連江縣3立委政見一次看！　聚焦改善交通、提升醫療品質

▲▼連江縣立委,連江立委,馬祖立委,2024馬祖立委選舉,2025連江縣立委選舉 。（圖／翻攝自候選人臉書）

▲從左至右分別為李問、曹爾凱及陳雪生。（圖／翻攝自候選人臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導　

中選會今（20）日舉行立委選舉政黨及候選人號次抽籤，其中連江縣為「1號李問、2號曹爾凱、3號陳雪生」。在政見方面，3位候選人均提及改善交通運輸、提升和改善醫療等方面。《ETtoday新聞雲》將3人具體政見整理如下。

▲▼連江縣立委候選人政見。（圖／記者蔡儀潔製圖）

▲連江縣立委候選人政見。（圖／記者蔡儀潔製圖）

1號民進黨連江縣黨部主任委員 李問

·交通建設。設立馬祖直飛高雄航線；爭取馬祖居民飛機票半價折扣；增加馬祖淡季飛往台北和台中的航班；補助增設南北竿的夜航船班；設置可載送車輛的島際渡輪船隻。

·醫療資源。縣立醫院升格中央級部立醫院；北竿、東引、莒光衛生所增加支援人力；台北大型醫院設置馬祖服務櫃台；增加免費健康檢查項目；縮短老人生活補助金設籍年限資格。

·海洋環境。設立中央級水試所，輔導在地養殖產業；善用環保回收科技，解決海廢汙染問題；爭取提升海巡量能，全面增加員額船隻。

·物流貨運。放寬小三通旅客攜帶貨物；輔導水產進出口確保食安；擴建北竿及莒光碼頭，靠港大型船隻；增加補貼北竿及莒光車輛往返台灣運輸。

·教育文化。設置中學生暑期遊學獎學金；推廣外語學習馬祖走向國際；深化馬祖閩東語母語教育。

·產業人力。解套老酒販賣問題，在地生產合法販售；規劃馬祖水上活動，設立海水浴場設施；鼓勵在地農業發展，研發農產加工商品；全面檢討用地規劃，解決缺工缺地問題。

▲▼民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱。（圖／民眾黨提供）

2號民眾黨連江縣黨部主委 曹爾凱

·權力輪替常態化

·醫療轉診制度化。立法保障病床制度，將「公關病床」成為「保障病床」。

·落實還地於民政策。鄉親常因年代久遠陷於無法舉證之苦，在相關特別法中轉換舉證責任或降低證明度，應是較有利於鄉親順利取回祖遺土地的修法方向。

·落實兩岸和平經貿區。馬祖要成為兩岸和平經貿區，雙方產業交流、貿易互通，皆可在馬祖示範先行。

·落實興建南北竿大橋。柯文哲主席已同意只要當選總統，任內就會興建南北竿大橋，時間表已確定。

▲陳雪生 。（圖／陳雪生服務處提供）

▲陳雪生爭取連任 。（圖／陳雪生服務處提供）

3號國民黨現任立委陳雪生

·推動興建北竿3C機場．配合新（舊）台馬輪運能，增加觀光運量。

·推動「還地於民」政策，繼續修法。

·落實離島建設條例，引進民間資金，擴建星級旅館，提昇旅遊品質； 修改法令，推動現有民宿合法化；推動黃岐北竿經濟生活圈，以觀光倍增10萬人為目標；提昇觀光旅遊品質，推展無線寬頻，打造e化國際觀光島嶼；開發大坵島，增建遊憩設施，推動生態旅遊；推動軍方釋出高登島，增進觀光用途；引進高經濟價值苗木，落實林相更新，豐富生態觀光資源。

·推動離島經濟自貿區，打造免稅島生活國，促進地方經濟發展；運用離島基金融資經費，擴建馬廠產房，提昇產能，增加地方財源。

·設立海洋大學分部，促進兩岸養殖業暨漁產品合作開發；解決海漂垃圾，與陸方展開協商。

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