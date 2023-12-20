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社會 社會焦點 保障人權

男兜售亞錦賽門票「要加4雞胸肉」　被認定賣黃牛票慘了

▲▼雞肉,雞胸肉。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子網路社群兜售門票要附加雞胸肉，遭認定黃牛裁處。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者邱中岳／台北報導

北市警局針對黃牛票加強打擊，陸續查獲不少黃牛在網路上兜售門票，12月初就查獲多起棒球亞錦賽的黃牛票案件，警方發現其中1名男子在社群兜售中韓大戰門票，每張以原價1千元兜售，但要附加3、4塊雞胸肉，他辯稱，因為下班後趕面交門票，又要排隊進場，所以希望好心人幫買雞肉果腹。

警方調查，42歲的陳姓男子在網路臉書社群兜售棒球亞錦賽在12月8日的中韓大戰門票，以每張1千元的價格兜售2張，私訊買家時要求附加3、4塊的雞胸肉，總價值約170元左右。

陳姓男子與對方約在8日中韓大戰開打前，當天晚上5時30分於大巨蛋附近面交，陳男赴約之後，警方立刻表明身份，並指出這樣的行為涉嫌「黃牛票買賣」。

警方指出，陳男的「黃牛票買賣行為」明顯構成《社會秩序維護法》第64條第2項，「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，得處3日以下拘留或1.8萬元以下罰鍰，訊後警方也依相關規定裁處。

不過，陳男喊冤說，原本就喜歡看棒球賽，當初在網路上搶下中韓大戰4張門票，每張價值1千元，有2張想要出售，所以才貼上網出讓給喜歡看球賽的人。

對於是否加價，陳男則表示，每張還是售價1千元，因為下班後又趕到現場面交門票，加上比賽即將開打，所以才希望好心人能夠幫忙買雞胸肉果腹，沒想到這樣也算違反社維法。

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