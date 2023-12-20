「月薪幾十萬對陳金德委屈了！」　藍爆賴清德核心涉50億SRF廠案

▲國民黨召開「王美花、鄭文燦放行SRF，龐大利益又牽涉新潮流？能源廠竟現賴清德『信賴台灣之友會』大要角？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024競選發言人凌濤、桃園市立法委員候選人涂權吉、桃園市議員吳進昌等今（20）日召開「王美花、鄭文燦放行SRF，龐大利益又牽涉新潮流？能源廠竟現賴清德『信賴台灣之友會』大要角？」記者會，凌濤公布2020年12月16日關鍵會議文件，根據桃園科技工業區再生能源產業申請入園案會議紀錄，45分鐘三家SRF闖關，金額高達50億起跳，「三家SRF電廠進駐桃科，是由經濟部王美花強勢主導，為何王美花、鄭文燦那麼急？」

凌濤揭露，新潮流要角、信賴之友會秘書長陳金德竟然是三家廠商中的前董事長，而陳金德從高雄馬頭山掩埋場到桃園可寧衛SRF場，爭議不斷！根據媒體報導，陳金德在馬頭山掩埋場中扮演的角色，讓在他擔任高雄市副市長任內，因關切馬頭山掩埋場，差點被冠上「地下環保局長」之名。

凌濤整理新潮流與桃園開放SRF大事記顯示，2018至2019年，桃園經發局：3家SRF再生能源產業非屬桃科園區容許引進產業項目，向市府申請均不同意入園。2019年04月，陳金德接任可寧衛董事長。2020年12月16日經濟部召開會議，「會中經濟部明確請桃市府配合中央政策，以專案入園方式核准廠商進駐桃科，並做成會議結論」。2021年03月陳金德立即離職。2022年03月03日，可寧衛准許入園。2022年05月12日，可寧衛獲得建照。凌濤表示，這種叫做新潮流版的神鬼交鋒，黑手精準進出SRF廠，這就是新潮流的黑手形象。

凌濤指出，可寧衛找新潮流系陳金德，鄭文燦45分鐘「喪權辱市」？並表示，楊慶祥知道陳金德是新潮流的要角，甚至還說「一個月十幾萬的薪水，講難聽一點，對陳金德來講是委屈啦。」凌濤指出，從雲豹能源新潮流董座賴勁麟、到可寧衛能源董座新潮流陳金德！從光電到固體再生燃料，新潮流包山包海？身為民進黨主席、新潮流要角、民進黨總統候選人的賴清德還要躲多久？難道不用出來向社會大眾說清楚講明白嗎？

涂權吉表示，2018、2019年這三家SRF已經函詢經發局，但被拒絕。不過，經濟部長王美花下指導棋，要求前桃園市長鄭文燦以專案方式通過，根本是黑箱方式，經過民眾踢爆後才被發現，但當地的立委黃世杰在公聽會中居然說不知情，難道不是殆忽職守嗎？即便通過後，黃世杰也應該嚴格監督，要求經濟部撤回再生能源許可，才不會危害桃園市民健康。

涂權吉指出，黃世杰不去監督經濟部、前桃園市長鄭文燦用專案黑箱方式通過，居然甩鍋給現任市長張善政，要求現在的桃園市府去撤廠。試問若由張善政市長去處理，會有鉅額賠償問題，這該由從頭到尾沒有接觸的張善政市府團隊去負責，這對桃園市民公平嗎？

吳進昌則表示，經濟部硬塞給危害觀音鄉親健康的建設，包括大潭天然氣發電廠，破壞藻礁的天然氣接收站也如火如荼展開，再加上環保科技園區中的六個燃燒事業廢棄物工廠，還有石化工業區、煉鋼廠等，這麼多空氣污染都在觀音，執政的民進黨竟然繼續硬塞SRF廠到觀音，全世界沒有一個國家這麼不民主、不道德。

凌濤最後三問賴清德，首先，如果賴清德當選後，會不會支持賴品妤的爸爸賴勁麟當太陽能企業的董事長？第二，如果賴清德當選後，會不會支持信賴台灣之友會秘書長陳金德再次投入固體再生燃料事業？第三，如果賴清德當選後，會不會讓充滿回憶的既成違建絕版宅，都不用拆？