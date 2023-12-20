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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被指介入放行SRF　陳金德4點聲明：桃市府同意時已離職1年

▲▼陳金德。（圖／記者游芳男翻攝）

▲陳金德。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨今（20）質疑，桃園市府原已多次拒絕不符資格的SRF（固體再生燃料）電廠進入觀音的桃園科技園區，但民進黨政府護航50億的SRF電廠闖關，且新潮流要角、信賴之友會秘書長陳金德曾是3家廠商中的前董事長。對此，陳發布4點聲明說，他在2021年2月28日離開可寧衛能源，桃園市政府是2022年3月3日同意可寧衛能源SRF廠進駐桃科，「已是一年後的事，與我何關？要指控我，有膽就說清楚！不要用影射抹黑，要像個正義男人！」

陳金德表示，首先，可寧衛能源股份有限公司是一家專門經營再生能源的公司，他因有化工、環保背景，而於2019年5月1日到2021年2月28日出任可寧衛能源董事長，以引進日本公司新進技術，自離開可寧衛能源後，所有事務一概未再經手、亦未參與。

其次，陳金德說，可寧衛能源早在他任職前，就已在桃園市政府開發之觀音工業園區購地，申請固體再生燃料（SRF）發電廠入園核准相關作業，但於他任職期間均未獲核淮；據事後了解，桃園市政府於2022年3月3日核准可寧衛能源入園，距他離職時間已超過1年。

第三，陳金德表示，據了解，桃園市政府是陸續核淮三家SRF廠入園，第一家被核淮入園的是臺灣立方能源股份有限公司（2021年3月29日），過了一年後才核准第二家廠商可寧衛能源入園（2022年3月3日），第三間被核准入園廠商則是立疆開發（2022年12月23日），顯然桃園市政府是基於通案考量而核准，並末特別針對可寧衛能源。

第四，陳金德批評，國民黨為拯救選情，未經任何查證，將時序、過程胡亂拼湊，蓄意抹黑，真的大可不必，應立即停止這種惡意、卑劣的行為，必要時，他會提告以捍衛名譽。

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