「只會推給女人」！柯文哲農地違規變停車場　她拉布條14字開酸

記者陸運陞、黃資真／新竹報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭踢爆，名下一塊位於新竹市名下的農地竟違規鋪上柏油，租給遊覽車公司當停車場，強調會把水泥地敲掉清運，今(20)日台灣基進不分區立委候選人楊佩樺在現場拉起布條，開嗆柯文哲「什麼事都推給女人」，本人卻毫無責任心。

▲柯文哲持有的新竹農地爆出違法作為停車場，台灣基進不分區立委候選人楊佩樺到現場嗆聲。（圖／記者陸運陞攝，下同）



爆出違規將農業用地變成停車場一事後，柯文哲解釋，該土地是2008年新竹市4位醫師、包括台大的學長找上他的父親合買，但柯父覺得自己不是醫生，因此改請他出資，所以持份五分之一，但當年買下時就有鋪上水泥；不過柯文哲也直言不會賴皮，會將該處水泥地敲掉並清運，回歸農地使用。

不過，今早《ETtoday新聞雲》記者前往現場直擊，發現原本停滿遊覽車的空地一夜清空，目前已是一片空蕩蕩，但水泥依舊沒有刨除，到了下午，台灣基進不分區立委候選人楊佩樺將顯眼布條綁在黃色封鎖線上，斗大的字寫著「柯文哲這次要推給媽媽？太太？妹妹？」，諷刺意味明顯。

▲楊佩樺怒轟柯文哲，不要什麼事情都只會推給女人。



楊佩樺表示該地有2大爭議點，第一是遊覽車業者拿來停放車子，其中的收入有沒有報稅？第二，既然這塊地已經違法使用，還拿來營利的話，算不算不法所得？「不是說把車移走，請代書看看，把地挖一挖就沒事了」

楊砲火連轟，強調柯身為總統候選人，出事了卻只會推給女生，像是先前頂樓違法加蓋鐵皮屋先推給媽媽，現在又說這塊地是妻子陳佩琪在管，什麼事都推給女人。

楊解釋，特有農地不像一般農地，事先沒有任何變更方法可以變成停車場使用，那為何柯要買這塊地？因為這塊地在2026年被納入重劃區，隔年就要開始整地了，團購這塊地的原因很明顯就是為了要炒地皮，「柯文哲從以前就說他最看不起炒地皮的，應該要有居住正義、土地正義，根本是在打臉自己」，結束前不忘開酸民眾黨不分區立委第一的黃國昌「難道不會覺得太離譜了嗎？還是又在睡又在冬眠？」