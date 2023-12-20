柯文哲名下農地違法出租停車場　民進黨：15年收入多少？有報稅？

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭指名下的農地租給遊覽車公司當停車場，柯宣布將刨除水泥，回歸農地使用。對此，民進黨發言人張志豪今（20）表示，柯日前才發表農業政策宣示守護農地，結果就被踢爆持分特有農地區農牧用地違法作為停車場使用，昨晚竟然用直播方式脫罪卸責，今天再神隱迴避，對照過去都在大街上檢討別人，自己觸法違規被抓就躲小巷道歉，柯文哲的雙標怯懦已再次被認證。

張志豪指出，柯文哲還有兩大違法爭議必須說清楚，而不是開直播混淆視聽，企圖卸責輕輕帶過，首先是柯文哲知法犯法，如果沒有遭踢爆就會繼續貪，農牧用地非農用且違法收租15年，不僅涉及逃漏稅，違法謀取長達15年「無本停車收入」的租金暴利，基於柯氏「理性、務實、科學」，是不是應該趕緊試算收入金額，立刻公開透明對外公布？再來是有報稅嗎？離譜的是，柯文哲不只每個月收租金賺飽飽，一旦未來都市規劃大開發，柯家不只收租，可能還發大財。

此外，針對柯文哲說買了這塊農地才知道鋪水泥，聲稱「1985年前地主蓋了二層樓的農舍，旁邊種菜算是符合農用」、「2004年農舍前開始停一些遊覽車，但2／3都還是綠地」，張志豪痛批，這些說法顯然在裝傻說謊，根據調查航測圖及農地變化，發現柯文哲買農地的同一年就已經做停車場了，不只是鋪水泥而已，既然自稱買地之前就知鋪設水泥地，原來柯文哲守護農地的標準是可接受農地上蓋水泥，根本是光速自我打臉。