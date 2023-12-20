首場政見發表今晚登場　侯友宜主攻「4主軸」砲口對準民進黨政府

▲國民黨總統候選人侯友宜日前出席全國體育界侯康後援會造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

首場總統候選人電視政見發表會將於今（20）日晚7點登場。國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲，將面對面直球對決。據了解，侯友宜今將聚焦4主題，包括貪污、兩岸、青年、能源等；侯今早受訪時表示，民進黨做得不好的政見一定一一點出，尤其貪贓枉法的，未來到底要用什麼方式面對，晚上都會逐一說明。

中央選舉委員會表示，12月20、26、28日將舉辦3場總統候選人電視政見發表會，以及12月22日舉辦副總統候選人電視政見發表會；每位候選人的政見發表時間為30分鐘，分3輪發表政見，每輪10分鐘，並無交叉詰問等環節。

據了解，因侯友宜選戰期間多跑行程，面對政見會只能使用零碎時間加緊準備，這幾天也找專家學者實戰演練，而今晚的政見會將強調「打貪、兩岸、青年、能源」，除了砲打民進黨貪汙腐敗事蹟，也會強調青年政策。

侯友宜今日上午陪同新北市立委抽籤，媒體問到，今晚政見會準備如何？是否在國家政策上多著墨？青年政策是否也會多談？侯友宜表示，這段時間他拋出了很多好的政見，那這些政見他會在政見發表會上如數家珍地來跟大家說，「最重要我說到一定可以做到」。

侯友宜說，他提出的政見一定是務實穩健，完全可以符合人民現階段的期待，民進黨做得不好的地方，我一定把它改過來，尤其貪贓枉法的，到底用什麼方式來面對、處理他們的問題，他都會逐一做好說明。

