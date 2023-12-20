　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首場政見發表今晚登場　侯友宜主攻「4主軸」砲口對準民進黨政府

▲國民黨總統候選人侯友宜出席全國體育界侯康後援會造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜日前出席全國體育界侯康後援會造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

首場總統候選人電視政見發表會將於今（20）日晚7點登場。國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲，將面對面直球對決。據了解，侯友宜今將聚焦4主題，包括貪污、兩岸、青年、能源等；侯今早受訪時表示，民進黨做得不好的政見一定一一點出，尤其貪贓枉法的，未來到底要用什麼方式面對，晚上都會逐一說明。

中央選舉委員會表示，12月20、26、28日將舉辦3場總統候選人電視政見發表會，以及12月22日舉辦副總統候選人電視政見發表會；每位候選人的政見發表時間為30分鐘，分3輪發表政見，每輪10分鐘，並無交叉詰問等環節。

據了解，因侯友宜選戰期間多跑行程，面對政見會只能使用零碎時間加緊準備，這幾天也找專家學者實戰演練，而今晚的政見會將強調「打貪、兩岸、青年、能源」，除了砲打民進黨貪汙腐敗事蹟，也會強調青年政策。

侯友宜今日上午陪同新北市立委抽籤，媒體問到，今晚政見會準備如何？是否在國家政策上多著墨？青年政策是否也會多談？侯友宜表示，這段時間他拋出了很多好的政見，那這些政見他會在政見發表會上如數家珍地來跟大家說，「最重要我說到一定可以做到」。

侯友宜說，他提出的政見一定是務實穩健，完全可以符合人民現階段的期待，民進黨做得不好的地方，我一定把它改過來，尤其貪贓枉法的，到底用什麼方式來面對、處理他們的問題，他都會逐一做好說明。
 

ET快訊
13歲小女友為救他溺斃　23歲男手機有裸照慘了
民眾黨內鬨！謝立功：若柯文哲未達第二　黃珊珊應「請辭不分區」
賣原味內褲遭酸「臭雞排」　雞排妹怒告3網友...檢察官打臉
鄰勸戴口罩…台北女挖眼狂砍　「不算殺人」判8月
許佳玲遭尖刀「直插心臟」斃命　未婚夫悲痛細數6約定
一圖看「地表被冰封住了」　氣象粉專：這波寒流非常強
台中爆乳女密醫被逮！　前凸後翹辣翻
150萬卡友注意！好市多宣布1驚喜　會員讚：神卡來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政黨票號次出爐！不只藍綠白　小黨也拚進立院

抽籤號次出爐！　桃園市6個選區立委候選人一次看

快訊／賴清德桃園競總遭爆涉黑　黃世杰：可接受社會公評

在野陣營猛攻賴清德老家　林佳龍：相信過度會有反效果的

新北市第5選區立委號次出爐　2號洪佳君「代夫出征」迎戰1號蘇巧慧

賴品妤抽中5號、廖先翔6號　學者評雙方行銷反應「有差距」

中共貿易壁壘拉弓不放　林佳龍點名夏立言赴陸時間：精算裡應外合

還沒選舉先內鬨！謝立功：若柯文哲未達第二　黃珊珊應「請辭不分區」

台東立委候選人號次抽籤　1號「籤王」賴坤成抽中

雲林區域立委選舉號次出爐　第一選區3人靠代抽

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

政黨票號次出爐！不只藍綠白　小黨也拚進立院

抽籤號次出爐！　桃園市6個選區立委候選人一次看

快訊／賴清德桃園競總遭爆涉黑　黃世杰：可接受社會公評

在野陣營猛攻賴清德老家　林佳龍：相信過度會有反效果的

新北市第5選區立委號次出爐　2號洪佳君「代夫出征」迎戰1號蘇巧慧

賴品妤抽中5號、廖先翔6號　學者評雙方行銷反應「有差距」

中共貿易壁壘拉弓不放　林佳龍點名夏立言赴陸時間：精算裡應外合

還沒選舉先內鬨！謝立功：若柯文哲未達第二　黃珊珊應「請辭不分區」

台東立委候選人號次抽籤　1號「籤王」賴坤成抽中

雲林區域立委選舉號次出爐　第一選區3人靠代抽

政黨票號次出爐！不只藍綠白　小黨也拚進立院

他遭比特犬狂咬蛋蛋！爆血如「橘子被剝皮」　醫驚：沒看過這麼慘

抽籤號次出爐！　桃園市6個選區立委候選人一次看

快訊／賴清德桃園競總遭爆涉黑　黃世杰：可接受社會公評

《新聞女王》佘詩曼花絮照連發！　「文家軍之日常」原來超歡樂

在野陣營猛攻賴清德老家　林佳龍：相信過度會有反效果的

麋先生聖皓獻出第一次！　王淨當眾「解剖」撕毀甜蜜回憶　

神奇！台中gogoro追撞慘成「立筊」　挨撞騎士：停紅燈2秒了

新北市第5選區立委號次出爐　2號洪佳君「代夫出征」迎戰1號蘇巧慧

風田自認不浪漫　沒有儀式感宇珊崩潰

政治熱門新聞

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

賴宅特勤清掃照風傳　國安局回應了

快訊／柯文哲農地現況直擊！遊覽車「一夜清空」

快訊／政黨票號次出爐！　民進黨6號、國民黨9號、民眾黨12號

賴清德萬里老家空拍全景曝光　邱毅：臥虎藏龍！拆了總統夢就沒了

ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.2個百分點

抽籤號次出爐！　台北市8區域立委候選人一次看

新北12區域立委候選人號次出爐　這人裸上身登場高舉「放下對立」

老家違建看出賴清德缺陷　黃揚明：堅持不認錯

學生問九二沒共識怎談？趙少康回4字

柯粉搶賴競總路權　黃暐瀚批：像黃牛

新竹農業用地變停車場　柯明刨水泥

關鍵在侯　蔡正元：要突破連勝文防線

卓冠廷調航測圖　踢爆柯文哲「隱匿炒地脈絡」

更多熱門

相關新聞

賴侯柯今晚首交鋒！　總統政見會19時登場

賴侯柯今晚首交鋒！　總統政見會19時登場

2024總統大選倒數24天，今（20）日晚間7時將舉行第一場總統電視政見發表會，由民視轉播，每位候選人的政見發表時間為30分鐘，分3輪發表，每輪10分鐘。這也是民進黨候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜及民眾黨候選人柯文哲首次同台交鋒，備受外界關注。

指國民黨政黨支持度上升中　李德維：不分區突破15席才合理

指國民黨政黨支持度上升中　李德維：不分區突破15席才合理

賴清德啟動「環島大團結」催票

賴清德啟動「環島大團結」催票

民進黨翻「舊聞」爆料　侯辦酸：不專業議員專長鬼打牆

民進黨翻「舊聞」爆料　侯辦酸：不專業議員專長鬼打牆

「賴清德就是不認錯！」　他舉蔡英文這事：都個人偏執

「賴清德就是不認錯！」　他舉蔡英文這事：都個人偏執

關鍵字：

2024總統2024侯友宜國民黨趙少康

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

《全明星》錄影爆對罵衝突！

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面