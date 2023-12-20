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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴品妤抽中5號、廖先翔6號　學者評雙方行銷反應「有差距」

▲▼民進黨籍立委賴品妤。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法委員新北第12選區候選人賴品妤。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

新北第12選區立法委員候選人賴品妤抽到5號，國民黨廖先翔抽到6號，雙方也在臉書發布此資訊。學者指出，賴的行銷反應快，空戰是強項，但廖深耕地方多年，實力也堅強，選戰很有看頭。

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中選會今（20）日舉辦區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤，新北第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區）有6名參選人，民進黨賴品妤抽到5號，國民黨廖先翔抽到6號。

賴品妤率先在臉書發布抽籤號資訊，並附上照片寫上「建設5告讚，賴品妤凍蒜」的諧音口號。過了一陣子，廖先翔也更新臉書，圖片中呈現立委候選人廖先翔以及6號字樣。

文化大學新聞系主任莊伯仲分析，賴品妤團隊的行銷反應快，畢竟她已選過一次立委，有經驗，且定位上走較年輕的路線，臉書粉專追縱數達20萬人，具有「空戰」優勢。

而廖先翔的強項不在網路行銷這塊，臉書粉專追縱數只有5000多人，但家族在地方深耕多年，也頗具實力，觀察抽籤號資訊發佈也沒慢對少超過1小時，還算ok。

莊伯仲說，網路行銷並非選戰的決勝因素，新北第12選區民進黨、國民黨候選人的優勢不同，選戰相當有看頭。

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人臉書）

▲▼賴品妤與廖先翔更新臉書。（圖／翻攝自候選人臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人臉書）

新北第12選區完整抽籤號次如下：

1號：黃瑞傳

2號：楊木火

3號：李佳蒨

4號：陳長志

5號：賴品妤

6號：廖先翔

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