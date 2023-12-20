選戰倒數！李眉蓁、鍾易仲秘密特訓　今合體大跳「科目三」拜票

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

鍾易仲、李眉蓁是高雄國民黨KK政線成員，這次立委選舉多次採取聯合競選策略。今（20）日上午高雄市選委會舉行候選人抽籤號次，2人也在現場大跳「科目三」成功吸引眾人注意。鍾易仲表示，民進黨打選戰百無禁忌，不久前海底撈出現科目三之亂，他靈機一動，就找來李眉蓁一起練習，打破傳統拜票呆板的印象。

▲李眉蓁、鍾易仲今合體大跳「科目三」拜票。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼李眉蓁、鍾易仲秘密特訓，今大跳「科目三」拜票。（圖／記者吳世龍攝）

鍾易仲指出，傳統街頭拜票過於呆版、不具吸引力，前陣子海底撈出現「科目三之亂」，他也因此想到，如果引進科目三陪同拜票，效果會不會好一點？於是與同是KK陣線的候選人李眉蓁討論，就有了共組KK科目三拜票團隊的構想。

李眉蓁表示，國民黨有很多有創意的新生代，不應該故步自封，有創意就該表現出來。科目三是目前全網最紅的神曲，不止年輕人喜歡，她晚上到公園拜票也看到很多婆婆媽媽在跳，真的很受歡迎。

▲李眉蓁、鍾易仲大跳「科目三」，展現新生代創意。（圖／記者吳世龍攝）

李眉蓁笑說，為了跳好科目三，她和鍾易仲忙著競選活動之餘，晚間抽時間進行秘密特訓，終於趕在抽籤前練到一定的程度。在兩人盡力練習下，今日正式首演也沒有出槌，現場成功吸引眾人關注。

在首演過後，李眉蓁和鍾易仲也將兵分兩路，在各自選區街頭拜票時推出科目三舞隊，到時候歡迎大家到街頭看舞蹈，同時也為他們加油。