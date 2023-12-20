台東縣府推出創意T寶反賄選紙膠帶　共同維護乾淨選舉

▲台東縣府推出創意T寶反賄選紙膠帶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024年總統及立委大選已經進入倒數階段，為維護選舉公正，打擊賄選行為，台東縣府政風處持續加強反賄選宣導活動，近來更推出了印有可愛T寶，兼具文青與活潑氣息的反賄選創意紙膠帶，藉此吸引民眾目光，呼籲選民與廉潔大使「T寶」共同維護乾淨選舉。

縣府政風處以創新方式進行反賄選宣導，並以T寶為主角推出系列宣導小物，包括可愛的廉政寶寶貼紙、T寶宣導車貼及反賄選紙袋等。為擴大宣導層面，政風處近期將推出T寶創意紙膠帶，並與縣民服務中心、台東戶政及地政事務所合作，協助發送予洽公民眾，以擴大反賄選外溢效應，歡迎民眾索取，數量有限送完為止。

台東縣府政風處表示，相對於一般膠帶的功能性取向，紙膠帶擁有多樣性花色及圖案變化且用途廣泛，不論是個人物品裝飾、禮物包裝或作為書籤使用，都可利用紙膠帶，為生活帶來不一樣的美感。也因此縣府政風處特別設計反賄選創意紙膠帶，以可愛的廉政寶寶「T寶」圖案，搭配檢舉賄選專線、「境外勢力介入選舉」及「選舉賭盤」之檢舉獎金等反賄選資訊，讓民眾在使用紙膠帶裝飾生活的同時，也可以隨時獲取反賄選資訊，提高民眾對於反賄選的認識及關注。