第三屆傑出校長揭曉　大同何明果、淡江葛煥昭等10人獲獎

▲大同大學校長何明果（右3）獲第三屆傑出校長。（圖／大同大學提供）



生活中心／台北報導

大同大學校長何明果等10位校長，獲中華民國私立學校文教協會評選為「第三屆傑出校長」。評審認為大同大學辦學「前瞻有特色」，是得獎主因。何明果表示，感謝師生努力與校友支持，學校才能在各領域持續發光。

中華民國私立學校文教協會今（20日）頒「第七屆私校傑出教育事業家暨第三屆傑出校長」。傑出校長10位，其中7人是大學校長，分別為大同大學校長何明果、嶺東科技大學校長趙志揚、中國醫藥大學校長洪明奇、東吳大學校長潘維大、朝陽科技大學校長鄭道明、淡江大學校長葛煥昭、中國科技大學校長陳振遠。中學校長則是慈明高中校長文宏達、南山高中校長蔡銘城、僑泰高中校長溫順德。

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何明果擔任大同大學校長9年，因應少子化以及產業需求，規劃「大同大學2026+計畫」以及「大同大學2031+計畫」，提升教學品質以及健全學校財務，近年更與校友共同發起「公益興學基金」，提供學生每年獎助學金1.5萬元，加上教育部補助的3.5萬，比照公立學校學費，減輕學習負擔。

此外，何明果自2020年9月起擔任財團法人私立學校興學基金會董事長，2022年1月起擔任私立大學校院協會理事長，積極為私立大學發聲，爭取更自主及平等競爭機會，協助私校永續經營。

葛煥昭為美國奧勒崗州立大學資訊科學學系博士，擔任淡江校長後，以「AI+SDGs=∞」為中長程校務發展願景，藉由強化「AI技術與雲端服務」，有效提升教師教學與研究能量並強化學生學習成效，同時加速加值實踐SDGs，規劃且實施多元、活化且具淡江特色的創新課程，培養善用AI、體現永續的跨領域整合人才。