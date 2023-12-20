　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第三屆傑出校長揭曉　大同何明果、淡江葛煥昭等10人獲獎

▲▼大同大學校長何明果獲第三屆最佳校長。（圖／大同大學提供）

▲大同大學校長何明果（右3）獲第三屆傑出校長。（圖／大同大學提供）

生活中心／台北報導

大同大學校長何明果等10位校長，獲中華民國私立學校文教協會評選為「第三屆傑出校長」。評審認為大同大學辦學「前瞻有特色」，是得獎主因。何明果表示，感謝師生努力與校友支持，學校才能在各領域持續發光。

中華民國私立學校文教協會今（20日）頒「第七屆私校傑出教育事業家暨第三屆傑出校長」。傑出校長10位，其中7人是大學校長，分別為大同大學校長何明果、嶺東科技大學校長趙志揚、中國醫藥大學校長洪明奇、東吳大學校長潘維大、朝陽科技大學校長鄭道明、淡江大學校長葛煥昭、中國科技大學校長陳振遠。中學校長則是慈明高中校長文宏達、南山高中校長蔡銘城、僑泰高中校長溫順德。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何明果擔任大同大學校長9年，因應少子化以及產業需求，規劃「大同大學2026+計畫」以及「大同大學2031+計畫」，提升教學品質以及健全學校財務，近年更與校友共同發起「公益興學基金」，提供學生每年獎助學金1.5萬元，加上教育部補助的3.5萬，比照公立學校學費，減輕學習負擔。

此外，何明果自2020年9月起擔任財團法人私立學校興學基金會董事長，2022年1月起擔任私立大學校院協會理事長，積極為私立大學發聲，爭取更自主及平等競爭機會，協助私校永續經營。

葛煥昭為美國奧勒崗州立大學資訊科學學系博士，擔任淡江校長後，以「AI+SDGs=∞」為中長程校務發展願景，藉由強化「AI技術與雲端服務」，有效提升教師教學與研究能量並強化學生學習成效，同時加速加值實踐SDGs，規劃且實施多元、活化且具淡江特色的創新課程，培養善用AI、體現永續的跨領域整合人才。

ET快訊
13歲小女友為救他溺斃　23歲男手機有裸照慘了
民眾黨內鬨！謝立功：若柯文哲未達第二　黃珊珊應「請辭不分區」
賣原味內褲遭酸「臭雞排」　雞排妹怒告3網友...檢察官打臉
鄰勸戴口罩…台北女挖眼狂砍　「不算殺人」判8月
許佳玲遭尖刀「直插心臟」斃命　未婚夫悲痛細數6約定
一圖看「地表被冰封住了」　氣象粉專：這波寒流非常強
台中爆乳女密醫被逮！　前凸後翹辣翻
150萬卡友注意！好市多宣布1驚喜　會員讚：神卡來了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他遭比特犬狂咬蛋蛋！爆血如「橘子被剝皮」　醫驚：沒看過這麼慘

明年僅1天補班日！他細看驚覺「2大假期沒了」　網戰翻：塞好塞滿

心儀男約吃飯沒請客！「給錢還收下」妹子瞬間冷掉　全場砲轟

不是車銀優！「2023韓國最帥男演員」67萬人都選他　前10名曝光

罷工爭議再起！中華快遞：持續溝通中　12／28董事會討論績效獎金

第三屆傑出校長揭曉　大同何明果、淡江葛煥昭等10人獲獎

一圖看「地表被冰封住了」　氣象粉專：這波寒流非常強

9款免費貼圖快載！聖誕、新年都能用　「卡娜赫拉貓頭鷹」超Q

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」　會員讚：神卡來了　

5天陪產假「老公從早到晚待婆家」　人妻忍痛顧兒：電話也不接

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

他遭比特犬狂咬蛋蛋！爆血如「橘子被剝皮」　醫驚：沒看過這麼慘

明年僅1天補班日！他細看驚覺「2大假期沒了」　網戰翻：塞好塞滿

心儀男約吃飯沒請客！「給錢還收下」妹子瞬間冷掉　全場砲轟

不是車銀優！「2023韓國最帥男演員」67萬人都選他　前10名曝光

罷工爭議再起！中華快遞：持續溝通中　12／28董事會討論績效獎金

第三屆傑出校長揭曉　大同何明果、淡江葛煥昭等10人獲獎

一圖看「地表被冰封住了」　氣象粉專：這波寒流非常強

9款免費貼圖快載！聖誕、新年都能用　「卡娜赫拉貓頭鷹」超Q

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」　會員讚：神卡來了　

5天陪產假「老公從早到晚待婆家」　人妻忍痛顧兒：電話也不接

政黨票號次出爐！不只藍綠白　小黨也拚進立院

他遭比特犬狂咬蛋蛋！爆血如「橘子被剝皮」　醫驚：沒看過這麼慘

抽籤號次出爐！　桃園市6個選區立委候選人一次看

快訊／賴清德桃園競總遭爆涉黑　黃世杰：可接受社會公評

《新聞女王》佘詩曼花絮照連發！　「文家軍之日常」原來超歡樂

在野陣營猛攻賴清德老家　林佳龍：相信過度會有反效果的

麋先生聖皓獻出第一次！　王淨當眾「解剖」撕毀甜蜜回憶　

神奇！台中gogoro追撞慘成「立筊」　挨撞騎士：停紅燈2秒了

新北市第5選區立委號次出爐　2號洪佳君「代夫出征」迎戰1號蘇巧慧

風田自認不浪漫　沒有儀式感宇珊崩潰

生活熱門新聞

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

寒流低溫下修！　最冷時間曝

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

課本上的杜甫不是杜甫！本尊身份曝光

快訊／3縣市大雨！今全台變天　防11級強風

5星座衰爆「2024大破財」！車禍賠錢、股票敗光光

周五迎冬至！一文看開運8招錯過等明年

更多熱門

相關新聞

大學實驗室成製毒廠爆炸起火　7嫌今起訴

大學實驗室成製毒廠爆炸起火　7嫌今起訴

品庠醫藥生技公司負責人章家豪和製毒集團金主合作，2019年起以研發「學名藥」為幌子租用私立大同大學實驗室，涉製造K他命等毒品，去年（2022年）因共犯操作機器不慎爆炸起火而漏餡，檢警藉調查失火原因暗中蒐證，循線破獲包括品庠公司在內的其他製毒據點，章男等7嫌到案認罪，今被台北地檢署起訴涉犯《毒品危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，另有2嫌在逃被通緝。

大同大學竟是大違建！　5千師生賭命

大同大學竟是大違建！　5千師生賭命

大同大學製毒祕密　逾半建物違建

大同大學製毒祕密　逾半建物違建

參與海鯤艦研製　中科院陳楷霖獲大同傑出校友

參與海鯤艦研製　中科院陳楷霖獲大同傑出校友

大同工設系團隊3D列印鋼鐵人義肢　無償為校友打造酷炫發光外殼

大同工設系團隊3D列印鋼鐵人義肢　無償為校友打造酷炫發光外殼

關鍵字：

大同大學

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

限時1天！iPhone下殺1折開賣

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

《全明星》錄影爆對罵衝突！

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面