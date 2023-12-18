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社會 社會焦點 保障人權

大學實驗室成製毒廠爆炸起火　生技負責人是首腦！7嫌今起訴

▲北市大同大學產官實驗室火警，燒出生技公司製毒機密，警方事後逮捕公司負責人章男、製毒師易男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市私立大同大學產學實驗室2022年3月發生爆炸失火意外，卻燒出生技公司租用實驗室暗中製毒的機密。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

品庠醫藥生技公司負責人章家豪和製毒集團金主合作，2019年起以研發「學名藥」為幌子租用私立大同大學實驗室，涉製造K他命等毒品，去年（2022年）因共犯操作機器不慎爆炸起火而漏餡，檢警藉調查失火原因暗中蒐證，循線破獲包括品庠公司在內的其他製毒據點，章男等7嫌到案認罪，今被台北地檢署起訴涉犯《毒品危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，另有2嫌在逃被通緝。

品庠醫藥是合法立案的生技公司，負責人章家豪本身是化工碩士，他卻提供研發技術和製毒集團楊姓金主合作，並從2019年4月起以品庠公司之名，租用大同大學位於北市中山北路三段的創新育成中心產學實驗室，對外宣稱研發「學名藥」，實際是在測試與調整製毒技術。

2020年4月間，章男認為製毒技術趨於純熟，以楊姓金主提供的4000多萬元資金，用品庠公司名義購買大批製毒設備與所需化學原料，開始在大同大學育成實驗室製造第三級毒品K他命與第四級毒品先驅原料鹽酸羥亞胺等物，並在汐止區租用倉儲存放用不到的原料。

▲▼品庠醫藥生技公司租用實驗室研發製毒的現場。（圖／調查局提供）

▲品庠醫藥生技公司租用實驗室研發製毒的現場。（資料照／調查局提供）

由於品庠公司申報進口的化學原料有些可用於製毒，一直都是列管項目，品庠進口的數量過於龐大，加上不時有學生抱怨實驗室傳出惡臭，檢警獲報監控，始終未能取得製毒廢棄物或其他足以向法院聲請搜索票的具體事證，因此按兵不動，持續觀察。

去年3月14日下午3點多，品庠租用的大同大學實驗室，因操作離心機不慎引燃化學品發生爆炸起火事件，檢警指揮警方與調查局專案小組，趁著進入火場調查起火原因的機會，果然發現K他命成品，但現場所剩製毒原料過少，專案小組研判該集團另有工廠，為免打草驚蛇，以一般火災案件結案，檢方將章男與現場宋姓共犯所涉公共危險罪嫌不起訴處分。

專案小組跨縣市擴大追查，發現該集團易姓製毒師南下高雄大寮租用廠房，招兵買馬繼續製毒，今年（2023年）5月收網逮人，查扣市價約4.5億元的K他命成品與大量化學原料，由轄區高雄地檢署偵辦。

▲北市大同大學產官實驗室火警，燒出生技公司製毒機密，警方事後逮捕公司負責人章男、製毒師易男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲品庠醫藥生技公司負責人章家豪（中）到案坦承製毒。（資料照／記者張君豪翻攝）

而章男等人留在北部，從去年11月到今年3月添購製毒設備重起爐灶，更直接在位於北市內湖區的品庠公司裡建立生產線、企圖縮短製程，北檢掌握線報，今年5月15日發動搜索，在開始大量生產前及時破獲，當場拘提章男並陸續查緝6名共犯到案，並在章男租用的倉儲查扣相關物品。綽號「阿兄」的楊姓金主與綽號「阿偉」的宋姓男子在逃，已被通緝。

章男7嫌均坦承製毒，供稱在大同大學實驗室做出約30公斤K他命成品，並收取楊姓金主給的酬勞至少600萬元。大同大學對章男提告，檢方認定7嫌共組具有牟利性、有結構性的製毒犯罪組織，今依《毒品危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》與《刑法》公共危險等罪嫌起訴，建請法官全額沒收犯罪所得，並審酌7嫌若審判中維持自白可減刑，至於扣案毒品等易生危害、保管成本過大之物，將依法先銷燬。

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