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大同大學實驗室製毒燒出半世紀祕密　逾半建物「全違建」

大同大學教育館採羅馬建築風格，氣勢雄偉，但校園很多建物是違章鐵皮屋，且蓋在工業區，嚴重影響師生權益。（翻攝大同大學臉書）

圖、文／鏡週刊

老字號大同大學日前因一場大火，驚爆產學實驗室淪為製毒工廠，檢警循線查獲承租實驗室的品庠醫藥，以生技研發掩護製毒，除了凸顯校方監督、管理漏洞，更燒出校園的公安問題。

本刊實地前往大同大學及緊臨的高中部2校區查看，發現校舍老舊不堪，梁柱有明顯裂縫，除了拉皮翻修遮醜外，竟有多棟建物無建照或使用執照，耐震強度堪憂，明顯有公安疑慮，嚴重影響5千名師生安危，加上校舍位在工業區，而非文教區，已違反都市計畫法土地分區使用規定。

大同大學綜合大樓曾出租給製毒集團，直到毒梟操作不慎爆炸起火，才被檢警查到這處K他命大毒窟。（翻攝畫面）

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▲大同大學綜合大樓曾出租給製毒集團，直到毒梟操作不慎爆炸起火，才被檢警查到這處K他命大毒窟。（翻攝畫面）

大同大學與大同高中鄰近捷運圓山站，位處北市中山北路精華地段，校內共有12棟建築物，光是違章、鐵皮屋及危老建築就多達7棟，占比58％，更有4棟建物超過60年，堪稱阿公級建物，就算重新拉皮整修，依舊無法掩飾歲月的痕跡。

大同大學校舍老舊，不少都是鐵皮屋搭建，且屬工業區用地，已違反土地分區使用規定。

▲大同大學校舍老舊，不少都是鐵皮屋搭建，且屬工業區用地，已違反土地分區使用規定。

離譜的是，大同校舍明顯老舊，尤其四層樓高的綜合大樓居然沒有建照與使用執照。該棟大樓設有電腦、電子、美術及家政等教室與教室休息室，師生頻繁進出，而這棟灰色鐵皮大樓就是出租給偽裝成生技公司的製毒集團使用，連屋頂也用鐵皮加蓋，直到集團操作不慎爆炸起火，才被檢警查到這處Ｋ他命大毒窟，形同罔顧在此上課的師生安危，一旁的電機所建物同樣沒有建照。

大同大學1956年創立，校舍未翻新重建，建物橫梁出現明顯裂痕。

▲大同大學1956年創立，校舍未翻新重建，建物橫梁出現明顯裂痕。

除了這2棟建物，其他校舍也很老舊，實驗大樓與挺生大樓分別在1972年與1975年完工，至今已使用約50年，建築物安全堪憂。本刊直擊，大同校園建物看來相當破舊簡陋，而因製毒集團燒毀的教室痕跡仍在，就連學生最愛的室內運動場也是鐵皮屋搭建，除了不夠明亮與挑高不足，空氣流通也明顯不佳。

大同大學的室內運動場也是鐵皮屋搭建，除了亮度與高度都不足外，空氣流通也不佳。

▲大同大學的室內運動場也是鐵皮屋搭建，除了亮度與高度都不足外，空氣流通也不佳。

此外，校園餐廳與超商的空間高度明顯偏低，身材高大的學生進入美食商場，頭部幾乎都快要頂到天花板，壓迫感十足，而且附近梁柱早已出現明顯裂痕，依照建築法規，應每2年進行一次耐震評估申報，相關檢查如何過關？早已引起不少師生質疑。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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