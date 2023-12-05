台北市「知名大學」竟是鬧區大違建！　5千師生賭命

▲大同大學與高中部學生上課教室多處是違章或老舊建築，建築物安全堪憂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市中山北路上的大同大學校園，是許多新人拍婚紗的熱門據點，本刊接獲爆料，包括大同大學及高中部2所校園，竟有逾半建物是違章鐵皮屋，更有多棟建物超過60年，耐震能力堪憂，最扯的是另有5棟建物沒有取得建照及使照，明顯有公安疑慮，加上2校位在工業區用地，已違反土地使用規定，嚴重影響5千名師生權益，有待相關單位盡速解決。

大同大學4層樓高的綜合大樓沒有建照與使用執照，該棟大樓設有電腦、電子、美術及家政等教室與教室休息室，師生頻繁進出，而這棟灰色鐵皮大樓就是出租給偽裝成生技公司的製毒集團使用，連屋頂也用鐵皮加蓋，直到集團操作不慎爆炸起火，才被檢警查到這處Ｋ他命大毒窟，形同罔顧在此上課的師生安危，一旁的電機所建物同樣沒有建照。

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▲大同大學校舍老舊，不少都是鐵皮屋搭建，且屬工業區用地，已違反土地分區使用規定。

此外，實驗大樓與挺生大樓也很老舊，興建完工已60年，就連室內體育館也用鐵皮屋他搭建，不論空間或亮度都明顯不足。

▲大同大學1956年創立，校舍未翻新重建，建物橫梁出現明顯裂痕。

除了大同大學校舍問題連連，緊鄰的大同高中校舍面臨的麻煩也不小。高中部900名師生最常使用的3棟平房教室同樣沒有建照。本刊調查，這3棟校舍在1957年興建，至今完工66年，總面積2,100平方公尺（約635坪），由於重新拉皮，貼上嶄新紅色磚牆，並施作日式鐵皮屋頂，牆上還掛有「美哉大同」4個字，建物外觀看來相當簡約，一般人根本不知是違法的老舊校舍。

▲大同大學的室內運動場也是鐵皮屋搭建，除了亮度與高度都不足外，空氣流通也不佳。

除了3棟平房校舍沒有建照，該校另棟經營大樓1962年完工，至今使用超過60年，同樣面臨耐震結構問題。本刊日前走訪該校，發現校園內還有一座吸睛的大同寶寶，適逢高中部81週年校慶，師生歡天喜地慶祝，校方也正在進行社團評鑑，大多數學生經常都在這3棟沒有建照的日式平房教室上課，建物安全問題令人憂慮。

▲大同高中緊鄰大同公司，一旁就是變電所，學生長期在此上課，是否影響健康不無疑問。

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