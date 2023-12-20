　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲五年施政成果亮眼可期　逾400宗教團體敲鐘祈福展望臺南400

▲▼黃偉哲,施政,臺南400,臺南市政府,祈福,跨年。（圖／臺南市政府提供）

▲為迎接明年《臺南400》盛景，臺南市黃偉哲廣邀市民朋友，跨年夜可以就住家附近的宗教場所一同參與敲鐘祈福，共同見證臺南400光榮時刻。（圖／臺南市政府提供，下同）

圖、文／臺南市政府提供

為迎接明年《臺南400》盛景，臺南市政府結合民間團體串聯全市超過400間廟宇、教（會）堂等宗教團體，在今年跨年夜（12/31）一同辦理敲鐘祈福活動，昨（19）日於永華市政中心召開記者會，祈願鐘聲從臺南出發，飄揚全臺灣，遠播國際世界各地。

▲▼黃偉哲,施政,臺南400,臺南市政府,祈福,跨年。（圖／臺南市政府提供）

市長黃偉哲表示，世界各國及全臺各地在跨年夜都有各自的傳統活動，希望百廟串連在跨年夜敲鐘祈福，能成為臺南的傳統。在12月31日子時1刻（晚上11點15分）開始，號召市民前往就近的廟宇或教堂，握起臺南400紀念槌敲響鐘聲，讓祝福之音悠揚，共同創造歷史，讓大家生活及內心都得到平靜。

▲▼黃偉哲,施政,臺南400,臺南市政府,祈福,跨年。（圖／臺南市政府提供）

活動發起人蔡宗昇廳長表示，本次活動最大的意義在於提升臺南的優質宗教文化，各區參加的宗教團體都是在地居民情感交流、凝聚向心力的信仰中心，讓民眾在迎接2024新年的第一刻，大家手持鐘槌輪流敲鐘祈福，讓鐘聲代替爆竹煙火，一起創造臺南獨特的宗教跨年儀式。他也特別感謝黃市長五年來率領市府團隊，與民間自發的力量，積極推動宗教優質化，為臺南廟會文化帶來改變。2024年是臺南400年，在這個歷史時刻，希望大家能與市府團隊攜手努力，將眾神之都臺南推上世界舞臺，奠定邁向下個百年的堅石基礎。

臺南市政府指出，臺南37區各具人文地產景致，藉由這次「2024敲鐘祈福 展望臺南《400》」活動，讓廟宇及教堂鐘聲串起彼此間的生活記憶，有了民眾親身參與下，才得以完整活動的精神根本，打造跨宗教、跨地域的城市活動，打破宗教間的藩籬，以更貼近的生活角度去重新認識身邊的宗教場域，與眾人度過具深厚文化底蘊的跨年夜。

臺南市政府強調，黃偉哲五年施政成果亮眼可期，明年《臺南400》亦是推動市政發展的階段里程碑，臺南市身為文化首都，因多元豐富的信仰態樣，有著眾神之都的美稱，宗教文化更是臺南400歷史一個重要環節。宗教信仰隨著先民來到臺南深根發展，形成各種科儀祭典的多樣性和豐富樣貌，民政局刻正積極籌辦臺南400宗教歷史巡禮計畫，同時熱烈邀請各宗教團體共同參與，讓臺南在2024年向全國展現盛大精彩的宗教400盛況，也希望藉由宗教教化人心、勸人為善的信念，在市長帶領下讓整座城市大步迎向未來，與臺南市全體市民共同邁出下個400年的願景。

▲▼黃偉哲,施政,臺南400,臺南市政府,祈福,跨年。（圖／臺南市政府提供）

這次活動將請各參與宗教團體各自規劃暖場節目，民政局也備有限量祈福卡於跨年夜當天發送，廣邀市民朋友可以就住家附近的宗教場所一同參與敲鐘祈福，共同見證臺南400光榮時刻，一同邁向2024，與世界交陪！後續活動相關訊息將發布在「臺南400敲鐘祈福」粉絲專頁及各區公所粉專，歡迎民眾於跨年夜一同來敲響鐘聲，為自己及臺南祈福。

臺南市政府　廣告

ET快訊
巨胸弟媳「野外車震不倫」害慘！　生田斗真親弟身心受創
許維恩罕提「離世19年前男友」！
LIVE／復合？王少偉、許藍方各自表述！67歲陳美鳳像韓團　
快訊／柯文哲農地現況直擊！　遊覽車「一夜清空」拉封鎖線
最冷時刻出爐！　急凍6度
30億被盜走！　向國泰世華求償10億結果曝
67歲陳美鳳穿超辣！　他驚「以為是韓女團」：美到尖叫
大學老師偷拍女大生全裸　3人受害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

臺南高鐵特區發展起飛　打造幸福優質生活圈

民眾黨抽中12號　黃珊珊：不分區立委目標10席、越多越好

指國民黨政黨支持度上升中　李德維：不分區突破15席才合理

賴清德環島催票計畫曝光　1／3新北萬人造勢首發、1／11凱道壓軸

彰化立委抽籤號次出爐！王惠美領軍藍營喊團結　綠營4女將齊亮相

民進黨翻「舊聞」爆料　侯辦酸：不專業議員專長鬼打牆

新北第6選區立委號次曝！2號林國春「三度交手」3號張宏陸

快訊／台中8區立委候選人號次出爐　他戴包公帽高喊司法改革

「賴清德就是不認錯！」　郭正亮舉2012年蔡英文這事：都個人偏執

賴清德萬里老宅爭議　李正皓63年前報紙證據：完全可申請合法

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

民眾黨抽中12號　黃珊珊：不分區立委目標10席、越多越好

指國民黨政黨支持度上升中　李德維：不分區突破15席才合理

賴清德環島催票計畫曝光　1／3新北萬人造勢首發、1／11凱道壓軸

彰化立委抽籤號次出爐！王惠美領軍藍營喊團結　綠營4女將齊亮相

民進黨翻「舊聞」爆料　侯辦酸：不專業議員專長鬼打牆

新北第6選區立委號次曝！2號林國春「三度交手」3號張宏陸

快訊／台中8區立委候選人號次出爐　他戴包公帽高喊司法改革

「賴清德就是不認錯！」　郭正亮舉2012年蔡英文這事：都個人偏執

賴清德萬里老宅爭議　李正皓63年前報紙證據：完全可申請合法

週六凱道辦萬人造勢力拼「黃金交叉」　侯友宜：支持者都已凝聚在一起

頭獎豪送5台賓士車！　超商「18款龍年福袋」開賣時間、款式一次看

總價700萬起買得到新屋　網指大里是台中下一個首購救星

聊天公告設「交過最可愛的」　夫抓包妻「愛的備忘錄」氣炸

東京3間特色旅宿！淺草新飯店享日本酒喝到飽　頂樓泡足湯看晴空塔

「有狗坐在你家籬笆上」　她見棄養照片心碎決心寵成公主

鈕則勳／侯賴民調呈麻花捲　抗中保台PK政黨輪替

喬不攏！安理會「加薩決議案」表決再延後　就怕美國三度否決

許曦文與虛擬偶像LUNA合體！　學院風扮相網誇：太甜了

5天陪產假「老公從早到晚待婆家」　人妻忍痛顧兒：電話也不接

民眾黨抽中12號　黃珊珊：不分區立委目標10席、越多越好

政治熱門新聞

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

賴宅特勤清掃照風傳　國安局回應了

快訊／政黨票號次出爐！　民進黨6號、國民黨9號、民眾黨12號

ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.2個百分點

老家違建看出賴清德缺陷　黃揚明：堅持不認錯

抽籤號次出爐！　台北市8區域立委候選人一次看

新北12區域立委候選人號次出爐　這人裸上身登場高舉「放下對立」

賴清德萬里老家空拍全景曝光　邱毅：臥虎藏龍！拆了總統夢就沒了

柯粉搶賴競總路權　黃暐瀚批：像黃牛

新竹農業用地變停車場　柯明刨水泥

快訊／柯文哲農地現況直擊！遊覽車「一夜清空」

學生問九二沒共識怎談？趙少康回4字

關鍵在侯　蔡正元：要突破連勝文防線

卓冠廷調航測圖　踢爆柯文哲「隱匿炒地脈絡」

更多熱門

相關新聞

台中女Dcard搶購五月天門票　遭詐6千

台中女Dcard搶購五月天門票　遭詐6千

社群網路媒體Dcard（狄卡）疑似因會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等案件，11月間遭檢警搜索，卻傳出公司拒絕提供資料等爭議。台中警方近日表示，一名年約30歲的少婦想參加五月天跨年演唱會，透過Dcard聯繫上賣家，付了6000多元才發現無票可取，憤而在本月15日向警方報案。

跨年國旅夯！北市訂房率87%奪冠

跨年國旅夯！北市訂房率87%奪冠

一圖看全台跨年迎曙光活動

一圖看全台跨年迎曙光活動

黃偉哲5年施政成果亮眼可期

黃偉哲5年施政成果亮眼可期

2024龍崎光節空山24日開展

2024龍崎光節空山24日開展

關鍵字：

黃偉哲施政臺南400臺南市政府祈福跨年

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

寒流低溫下修！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面