臺南高鐵特區發展起飛　打造幸福優質生活圈

▲國內首座智慧綠能循環住宅園區位於高鐵特區。（Fion Tsao提供，下同）

地方中心／綜合報導

高鐵本身對於區域發展擁有無可取代的優勢，像新竹、桃園都已證明高鐵所在將帶動區域發展。在臺南，南科就業人口高達8萬多人，2021年產值破兆，就業、洽公等商務活動蓬勃，已為周邊帶來了穩定的人潮，而為了紓解區域發展帶來的人潮與車潮，臺南市政府也爭取周邊台86線匝道進行拓寬，並開通聯外道路、研擬疏導規劃，就是為了因應未來高鐵特區出現的人潮及疏運需求。

人流、車流、金流聚寶盆

今年春天，南臺灣首座三井Outlet開幕，成為臺南最大的購物中心，預計將帶入人流轉變當地生活型態。高鐵特區內的三井Outlet，加上沙崙綠能科學城，預估將分別提供2,000與4,300個就業機會，再加上陸續幾家民間企業如：恒耀國際、皇田工業、萬國通路產業園區等之進駐，預估增加2,250個就業機會，臺南高鐵特區預估總計將新增超過8,000個的工作機會。

▲全國唯一比鄰高鐵站的大臺南會展中心。

大臺南會展中心帶動地方經濟發展

全國唯一與高鐵站比鄰，步行只要五分鐘的大臺南會展中心，四月也已正式啟用。基地面積5.2公頃，可容納600個標準攤位的展覽館，置1,000人、800人會議廳各一間。室內展場採無柱空間，最多可容納5,500人，是兼具展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多功能場域。目前會展中心已預排大量活動，日前高達4千人次的《創，臺南》壓力測試演唱會，現場氣氛High到最高點。而緊接著四月的自動化機械展等重要活動將輪番上陣，充分展現城市產業及展覽實力！

▲臺南市長黃偉哲視察《創，臺南》壓力測試演唱會。（圖／新聞及國際關係處提供）

雙鐵共構，特區起步Go

目前「沙崙綠能科學城」內，工研院、中研院、陽明交通大學等研究機構已陸續完工啟用，結合三井Outlet與大臺南會展中心，緊臨高鐵「臺南站」與台鐵沙崙線「沙崙站」的高鐵特區將從原本交通轉運角色，續往新興生活圈發展，快速成為生活機能豐富、商業經濟發達的重要樞紐。

而位於臺南沙崙智慧綠能科學城的「資安暨智慧科技研發大樓」，由科技部、經濟部、國發會等共13個部會聯合打造具有智慧製造、智慧綠能、關鍵基礎設施等3大資安示範場域，將擔當臺灣國家級資安產業之領航角色。臺南市長黃偉哲表示，臺南已準備好成為國家級資安產業領航者，也積極向中央爭取，盼新成立的「數位發展部」落腳臺南。

▲南臺灣首座三井Outlet在高鐵特區盛大開幕。

機能完善的高鐵特區生活圈

隨著產業發展，區域生活機能也要齊頭並進才能完善配套就業人口。臺糖在特區打造國內首座智慧綠能循環住宅園區，去年啟用後由台積電租下351戶，提供員工入住。加上以「科學城中的野區生態遊戲場」作為主題概念的「公兒六公園」，及預計在2025年招生的沙崙K12雙語學校等，期打造孩童自由探索與學習的環境。

▲以「科學城中的野區生態遊戲場」為主題概念的公兒六公園。

滿足市民家庭照顧需求，是打造宜居城市重要的一環，臺南市持續打造更好的友善育兒及養老環境，減輕家庭負擔。政府透過打造臺南全區親子悠遊館，增設公共托育家園，並擴大公共化教保服務等措施，打造友善托育環境。在面對人口高齡化趨勢，更落實「在地活躍老化」理念，率先全台達成「一區一日照」目標，並持續邁向「一國中學區一日照」環境，目前涵蓋率近8成，持續朝向長照幸福城市目標邁進！

▲預計在2025年完工招生的沙崙K12雙語學校。（圖／新聞及國際關係處提供）

黃偉哲市長表示，臺南高鐵特區下一步將開展健康醫療產業園區等計畫，推升臺南的健康產業升級，相信未來前景無限。透過南科與沙崙智慧綠能科學城經濟雙引擎，將打造臺南成為智慧科技之城。尤其高鐵特區，更是擁有了成為大臺南新核心的無限潛力！

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