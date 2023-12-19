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黃偉哲5年施政成果亮眼可期 逾400宗教團體敲鐘祈福

▲為迎接2024年《台南400》盛景，市府串聯全市超過400間廟宇、教（會）堂等宗教團體，將在2023年跨年夜一同辦理敲鐘祈福活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為迎接2024年《台南400》盛景，市府串聯全市超過400間廟宇、教（會）堂等宗教團體，將在2023年跨年夜一同辦理敲鐘祈福活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接2024年《台南400》盛景，台南市政府結合民間團體串聯全市超過400間廟宇、教（會）堂等宗教團體，將在2023年跨年夜（12/31）一同辦理敲鐘祈福活動，19日於永華市政中心召開記者會，祈願鐘聲從台南出發，飄揚全台灣，遠播國際世界各地。

▲為迎接2024年《台南400》盛景，市府串聯全市超過400間廟宇、教（會）堂等宗教團體，將在2023年跨年夜一同辦理敲鐘祈福活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，世界各國及全台各地在跨年夜都有各自的傳統活動，希望百廟串連在跨年夜敲鐘祈福，能成為台南的傳統。在12月31日子時1刻（晚上11時15分）開始，號召市民前往就近的廟宇或教堂，握起台南400紀念槌敲響鐘聲，讓祝福之音悠揚，共同創造歷史，讓大家生活及內心都得到平靜。

活動發起人蔡宗昇廳長表示，本次活動最大的意義在於提升台南的優質宗教文化，各區參加的宗教團體都是在地居民情感交流、凝聚向心力的信仰中心，讓民眾在迎接2024新年的第一刻，大家手持鐘槌輪流敲鐘祈福，讓鐘聲代替爆竹煙火，一起創造台南獨特的宗教跨年儀式。

他也特別感謝黃偉哲市長5年來率領市府團隊，與民間自發的力量，積極推動宗教優質化，為台南廟會文化帶來改變。2024年是台南400年，在這個歷史時刻，希望大家能與市府團隊攜手努力，將眾神之都台南推上世界舞台，奠定邁向下個百年的堅石基礎。

▲為迎接2024年《台南400》盛景，市府串聯全市超過400間廟宇、教（會）堂等宗教團體，將在2023年跨年夜一同辦理敲鐘祈福活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民政局指出，台南37區各具人文地產景致，藉由這次「2024敲鐘祈福 展望台南《400》」活動，讓廟宇及教堂鐘聲串起彼此間的生活記憶，有了民眾親身參與下，才得以完整活動的精神根本，打造跨宗教、跨地域的城市活動，打破宗教間的藩籬，以更貼近的生活角度去重新認識身邊的宗教場域，與眾人度過具深厚文化底蘊的跨年夜。

民政局強調，黃偉哲五年施政成果亮眼可期，2024年《台南400》亦是推動市政發展的階段里程碑，台南市身為文化首都，因多元豐富的信仰態樣，有著眾神之都的美稱，宗教文化更是台南400歷史一個重要環節。宗教信仰隨著先民來到台南深根發展，形成各種科儀祭典的多樣性和豐富樣貌，民政局刻正積極籌辦台南400宗教歷史巡禮計畫，同時熱烈邀請各宗教團體共同參與，讓台南在2024年向全國展現盛大精彩的宗教400盛況，也希望藉由宗教教化人心、勸人為善的信念，在市長帶領下讓整座城市大步迎向未來，與台南市全體市民共同邁出下個400年的願景。

▲為迎接2024年《台南400》盛景，市府串聯全市超過400間廟宇、教（會）堂等宗教團體，將在2023年跨年夜一同辦理敲鐘祈福活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次活動將請各參與宗教團體各自規劃暖場節目，民政局也備有限量祈福卡於跨年夜當天發送，廣邀市民朋友可以就住家附近的宗教場所一同參與敲鐘祈福，共同見證台南400光榮時刻，一同邁向2024，與世界交陪！後續活動相關訊息將發布在「台南400敲鐘祈福」粉絲專頁及各區公所粉專，歡迎民眾於跨年夜一同來敲響鐘聲，為自己及台南祈福。

今日活動嘉賓雲集，議員王宣貿、陳怡珍、李宗霖、吳通龍、曾培雅、林冠維、李啟維、鄭佳欣、林美燕、朱正軒皆到場共襄盛舉。

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