跨年國旅夯！台北市「12／31訂房率87%」奪冠　5縣市破8成

▲各縣市均推出跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

記者李宜秦／台北報導

跨年元旦連假將至，交通部觀光署統計跨年、元旦兩日各縣市訂房率，其中跨年夜訂房率最高為台北市87.05%，接著為嘉義縣、台中市、台南市、南投縣，由於元旦是連假收假日，民眾陸續返工返校，因此訂房率相對低。

跨年夜訂房率前五名分別為台北市87.05%、嘉義縣83.57%、台中市82.82%、台南市82.71%、南投縣81.93%。連假前兩天（12/30-12/31）平均訂房率前五高為台北市85.39%、嘉義縣83.31%、台南市80.70%、台中市78.02%、苗栗縣77.02%。

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▲2024元旦連假各縣市訂房率。（圖／觀光署）

觀光署表示，三天連假以前兩天訂房率較高，最後一天的元旦由於是收假日，民眾需陸續返工返校，因此訂房率相對較低。其中在連假期間訂房率高的縣市，多是跨年活動吸引旅客所致。

觀光署表示，2024年元旦連假與2023年連假相比，整體訂房率成長 7.26%，另因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前，旅宿訂房率將會更高。觀光署也彙整6個國家風景區及3個主題樂園2023-2024年跨年或迎曙光活動資訊，提供民眾出遊參考。

▲各縣市跨年元旦活動。（圖／觀光署）※點圖放大