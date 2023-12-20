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社會 社會焦點 保障人權

台中少婦Dcard搶購五月天搖滾區門票　遭詐6千無票可領

記者黃翊婷／綜合報導

社群網路媒體Dcard（狄卡）疑似因會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等案件，11月間遭檢警搜索，卻傳出公司拒絕提供資料等爭議。台中警方近日表示，一名年約30歲的少婦想參加五月天跨年演唱會，透過Dcard聯繫上賣家，付了6000多元才發現無票可取，憤而在本月15日向警方報案。

▲▼五月天。（圖／CFP）

▲台中一名五月天粉絲透過Dcard購買演唱會門票，結果遇上詐騙。（示意圖／CFP，非本文當事人。）

根據《自由時報》報導，台中警方表示，該名少婦想購買五月天跨年演唱會的搖滾區門票，本月13日在Dcard發現有賣家在販售門票，雙方之後互加LINE聯繫，沒想到少婦匯款6000多元卻無票可取，這才驚覺上當，憤而在15日報警。

近期Dcard疑似因為會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等案件，11月間遭檢警搜索，卻被警員批評拒不配合。接著，台北市內湖警分局偵辦一起詐欺案件，18日中午持搜索票再度前往大安區總部蒐證調查，公司法務人員也被約談到案說明，引發社會各界關注。

Dcard創辦人簡勤佑18日在臉書發文，感嘆雖然已經離開多年，但希望Dcard可以渡過這次難關。Dcard方面也發布聲明強調，「並無拒絕配合之情事。」

Dcard聲明全文如下：

有關近日部分媒體對於Dcard報導之內容，其中涉及不實的部分，Dcard特此澄清。

部分新聞報導提及Dcard並未積極配合處理兒少與防止詐騙案件，對此誤解，我們深感遺憾，兒少保護與防止詐騙等重要議題都是Dcard優先處理的項目。今年1月1日至12月19日止，機關來函調取使用者資料共914件，其中詐欺相關49件、兒少相關3件，均有回覆處理，協助執法機關調查。此外，Dcard在論壇上設有站規及板規，也有建置檢舉與申訴機制，並且積極與政府單位、執法機關及非營利組織合作。在防止詐騙方面，除與專責機構建立專屬聯繫管道，每週定期處理可疑帳號外，並與MyGoPen長期合作，在Dcard論壇上也可見到防詐提醒標語，都是希望能保護使用者的權益不受損害。Dcard更因積極協助處理兒少議題和違法內容，連續3年獲得兒少專責機構iWIN網路內容防護機構頒發的兒少網安獎項。

Dcard作為從台灣創始的社群平台，我們對於台灣社會與 Dcard的使用者都有強大的使命與責任，我們也一直致力於保護Dcard使用者資料，確保Dcard的使用者可以安心自在地表達意見。同時，Dcard也會協助司法調查，確保社群上的言行無違法疑慮。Dcard依循個資法及相關法令規範，在執法機關按法定程序揭示必要文件的前提下，均配合執法單位提供涉及違法的相應資料。關於部分媒體報導警方二度搜索Dcard一事，實際上僅為Dcard既有資料調取流程，我們也全程依照法定程序處理並迅速協助，並無報導中提及拒絕配合之情事，刑事警察局與台北市政府警察局內湖分局昨日（指18日）傍晚亦有發出官方新聞稿澄清。

隨著越來越多討論在Dcard上發生，Dcard的影響力也越來越大，我們收到來自執法機關調取資料的案件數量顯著地增加，Dcard相信多數執法機關均謹慎地處理案件、調取使用者資料，但為了避免出現合理範圍外，大量調取使用者資料，或因來函說明有限，無法確認調取範圍與偵查案件有合理必要關聯的疑慮，我們努力建立更嚴謹、明確的資料調取標準。

在逐步落實之際，感謝執法機關理性且友善地配合法定程序進行，目前也持續建立與執法單位雙向溝通的管道，感謝各界先進與網友的支持，因為有每個人的關心，讓我們更有信心做對的事，我們也會持續溝通協調，打造一個兼具良好法治與討論氛圍的社群。

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