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一圖看全台跨年迎曙光活動！999秒煙火迎元旦、搭摩天輪看日出

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲2024跨年煙火迎曙光活動。（圖／觀光署）

記者李宜秦／台北報導

跨年元旦將至，交通部觀光署彙整6個國家風景區及3個主題樂園2023-2024年跨年或迎曙光活動資訊。

▼各地跨年元旦活動。（圖／觀光署）

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▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

觀光署表示，北部民眾，可到宜蘭外澳參加東北角微酵餐桌體驗，以不同體驗迎接第一道曙光，在充滿在地特色及富含儀式感的形式下，與全國民眾一起溫暖迎接2024年第一道曙光。

中部民眾，可前往谷關、梨山參加跨年晚會，欣賞原民好聲音，隔天還可參加梨山賓館升旗典禮，領取現場限量發放限定紀念品；而日月潭跨年今年將從12月31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭水域前施放360秒的兩岸雙煙火。

麗寶樂園也找來超強演唱會卡司陣容，還有摩天輪動畫秀及煙火秀，隔天再搭乘摩天輪看日出，來趟天空之夢尋光之旅，看著新年第一道光亮升起

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲▼許多主題樂園在跨年元旦期間推出煙火秀。（圖／觀光署）

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

南部民眾，在2023最後一天的賞太平2023一抹紅霞活動，可到阿里山太平雲梯遠眺嘉義及台灣海峽觀賞最後一抹紅霞，悠遊雲端山城。晚間可前往劍湖山世界或義大世界參加跨年活動，劍湖山世界摩天輪跨年煙火秀，以摩天輪主體煙火結合數百台無人機及燈光秀，演出震撼視覺體驗。

義大世界跨年煙火今年施放999秒大型藝術煙火，透過獨家的創意施放技術，煙花與光影共舞，共迎新年第一刻的歡樂時光。2024年首日不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，在晨曦、雲海所交織而成的磅礡景觀中，聆聽樂曲，感受日出時分的氣象萬千。

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲▼民眾可在美麗景色中迎接明年第一道曙光。（圖／觀光署）

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

馬祖今年搭配北海遊憩區燈景、燈飾及光環境，舉辦微光嘉年華點燈晚會，隔天元旦舉辦大聲公比賽，在新的年度邀請遊客一起將新年新希望大聲說出來。

觀光署表示，以上所有詳細資訊請洽相關國家風景區管理處及主題樂園網站查詢。另因活動期間遊客眾多，建議民眾參加跨年及迎曙光活動時，可多搭乘公共運輸或接駁車，並事先做好保暖禦寒準備，讓新年假期玩得開心又安心。

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