快訊／抽籤號次出爐！　高雄「8選區」立委候選人一次看

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

2024總統暨立委大選進入最後倒數階段，高雄市選委會今（20）日舉行候選人號次抽籤，藍綠一早就在場外造勢PK，綠營主打團結拚勝選，喊出「8席全上、總統破百萬」，藍營則是力拚「政黨輪替、國會過半」。《ETtoday新聞雲》也整理出高雄8個選區立委抽籤號次結果。

▲高雄市選委會今（20）日舉行候選人號次抽籤。（圖／記者吳世龍攝）

第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大樹、大社）

1號：林義迪（男，無黨籍）

2號：曾尹儷（女，台灣民眾黨）

3號：劉承智（男，人民最大黨）

4號：邱議瑩（女，民進黨）

第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）

1號：曹桓榮（男，國民黨）

2號：邱志偉（男，民進黨）

第三選區（ 楠梓、左營）

1號：郭 璽（男，台灣麻將黨）

2號：陳銓霖（男，無黨籍）

3號：李眉蓁（女，國民黨）

4號：李柏毅（男，民進黨）

5號：張正達（男，無黨籍）

第四選區（仁武、鳥松、大寮、林園）

1號：林岱樺（女，民進黨）

2號：陳若翠（女，國民黨）

第五選區（三民、苓雅區8里）

1號：楊椒喬（男，無黨籍）

2號：李昆澤（男，民進黨）

3號：張芳愉（女，小民參政歐巴桑聯盟）

4號：黃柏霖（男，國民黨）

第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）

1號：郭倍宏（男，喜樂島聯盟）

2號：黃 捷 女，民進黨）

3號：陳美雅（女，國民黨）

第七選區（鳳山）

1號：洪啟修（男，無黨籍）

2號：王和平統一（男，司法改革黨）

3號：鍾易仲（男，國民黨）

4號：許智傑（男，民進黨）

第八選區（旗津、前鎮、小港）

1號：李政憲（男，司法改革黨）

2號：李明璇（女，國民黨）

3號：賴瑞隆（男，民進黨）

4號：湛秀英（女，勞動黨）