台北市第8選舉區立委抽籤出爐！　賴士葆2號、王閔生3號、張其祿6號

▲北市8名立委候選人抽號次，現任立委賴士葆。（圖／記者周宸亘攝）
記者陳瑩欣／台北報導
中選會今（20）日舉辦區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤，臺北市第8選舉區（文山、南中正）有8名參選人，國民黨老將賴士葆抽到2號、民進黨王閔生抽到3號、民眾黨張其祿抽到6號。
完整抽籤號次如下：
1號：台灣維新劉佩玲
2號：國民黨賴士葆
3號：民進黨王閔生
4號：小民參政歐巴桑聯盟賴宣任
5號：無黨籍夏萬浪
6號：民眾黨張其祿
7號：無黨籍張維學
8號：興中同盟會胡之壯
▲北市8名立委候選人抽號次，現任立委賴士葆。（圖／記者周宸亘攝）
記者陳瑩欣／台北報導
中選會今（20）日舉辦區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤，臺北市第8選舉區（文山、南中正）有8名參選人，國民黨老將賴士葆抽到2號、民進黨王閔生抽到3號、民眾黨張其祿抽到6號。
完整抽籤號次如下：
1號：台灣維新劉佩玲
2號：國民黨賴士葆
3號：民進黨王閔生
4號：小民參政歐巴桑聯盟賴宣任
5號：無黨籍夏萬浪
6號：民眾黨張其祿
7號：無黨籍張維學
8號：興中同盟會胡之壯
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響