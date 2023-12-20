台北市第8選舉區立委抽籤出爐！　賴士葆2號、王閔生3號、張其祿6號

▲北市8名立委候選人抽號次，現任立委賴士葆。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中選會今（20）日舉辦區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤，臺北市第8選舉區（文山、南中正）有8名參選人，國民黨老將賴士葆抽到2號、民進黨王閔生抽到3號、民眾黨張其祿抽到6號。

完整抽籤號次如下：

1號：台灣維新劉佩玲

2號：國民黨賴士葆

3號：民進黨王閔生

4號：小民參政歐巴桑聯盟賴宣任

5號：無黨籍夏萬浪

6號：民眾黨張其祿

7號：無黨籍張維學

8號：興中同盟會胡之壯