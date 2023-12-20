快訊／農地現況直擊！柯文哲不賴皮　遊覽車「一夜清空」拉封鎖線

記者陸運陞、莊智勝／新竹報導

2024選戰進入白熱化，民眾黨總統候選人柯文哲遭名嘴徐嶔煌爆料，其於新竹市擁有一塊農業用地，但卻鋪柏油成了停車場，租予遊覽車停放。對此，柯文哲昨(19日)回應，強調自己不會「賴皮」，該怎麼處理就怎麼處理。今(20日)《ETtoday新聞雲》記者前往現場直擊，發現原本停滿遊覽車的空地一夜清空，目前已是一片空蕩蕩。

▲該農地目前一片空蕩蕩，且現場已經拉起施工封鎖線準備作業。（圖／記者陸運陞攝）

針對農業用地變停車場一事，柯文哲表示，自己長年在台北，很少管這個事情，幾乎都是父母親在處理，「你們不要講，我都忘了有這件事情。」反正自己特別去了解狀況，「買來的時候，就已經有鋪上水泥，他本來是一塊農業用地，但買來的時候已經鋪水泥了，還有農舍。」

柯文哲說明，該土地是2008年與新竹市4位醫師、包括台大的學長合買，當時對方是找柯文哲父親柯承發合資，但柯父覺得自己不是醫生，因此改請柯文哲出資，因此柯持份五分之一。

▲柯文哲名下農業用地遭名嘴爆料當作停車場使用，租給遊覽車司機停放。（圖／翻攝Google Maps）

柯文哲強調，持有土地期間都有繳交地價稅，而名嘴踢爆該地鋪水泥柏油、違規停放遊覽車，自己也派人到現場查看，發現結果屬實，「既然農地違規使用，就找了幾十年沒聯絡的地主，遊覽車違規就開走吧！」至於後續該怎麼處理，柯文哲則直言，自己不會賴皮，該處水泥地都會全部敲掉並清運，回歸農地使用，該怎麼做就怎麼做；柯還反問民進黨總統候選人賴清德，「來，賴皮，那『賴皮寮』怎麼辦？」

今(20日)上午《ETtoday新聞雲》前往該農地現場，發現原本停滿的遊覽車都一夜全部移走，現場一片空蕩蕩，還拉起黃色施工封鎖線，且已經有工人進駐進行前置作業，目前怪手尚未進場刨除柏油路面。

▼昨夜遊覽車全數開走，今上午已有工人到場進行前置作業。（圖／記者陸運陞攝）