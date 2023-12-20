「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

▲民進黨總統候選人賴清德的老家。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

2024總統大選將至，而民進黨總統候選人賴清德不拆萬里老家，還數次在造勢或專訪中談到哽咽，讓爭議持續延燒，Google地圖還出現「賴皮寮」系列標籤，也有許多民眾前往打卡。對此，南鐵東移拆遷案自救會會長陳致曉批，賴當初說南鐵居民自私又愛錢，「你是大官，我們只是小老百姓，你的老家惜命命，我們的老家呢？被你強拆了！」

南鐵東移自救會會長陳致曉19日在政論節目《盧秀芳辣晚報》說，賴清德為了違建哭了5次，要引起眾人同情，當初他怎麼對付400多戶南鐵居民的合法民宅？賴抹黑南鐵居民自私愛錢，還說居民要政府拆鐵路西邊的民宅分化居民，讓鄰居對被害者產生仇恨與輕視，甚至有人凌晨對被害者罵三字經、叫人滾蛋。

▲南鐵東移自救會會長陳致曉痛斥，台南市整府當年突襲、強拆居民的家。（圖／資料照）

陳致曉指出，一些老人因為家產被掠奪，人格被毀滅，憂鬱也睡不好，最後造成很多家庭人倫悲劇，近40位老人在悲憤中身亡。賴還跟媒體虛情假意強調，會再跟居民溝通不會強拆，但每一次公聽會都是警察暴力，實際上的溝通就是把百姓當白痴。

陳致曉說，賴不回答老百姓的質疑，只想讓居民買他金主建商的安置宅，還恐嚇他媽媽，「在台灣抗爭是不會成功的，看苗栗大埔，人死屋拆，你們家也要這樣嗎？」當時他家被拆那天，台南市府凌晨突襲，90幾歲的爸媽都待在房子裡，他們用大鋼牙「吃」他家，只給2個小時打包。

陳致曉回憶，當時他跟鐵工局說，能不能讓他把很多建築學者都稱讚的旋轉樓梯自行拆除，但政府卻用怪手破壞成碎片，「我們深深感受到，賴清德對我們這些抗爭者的恨意。」

陳致曉強調，南鐵居民求的只是一個能跟政府平等溝通的行政程序，賴怕官商勾結，死都不給程序正義，現在賴清德想讓違建合法，要補程序、補稅，營建署還要解編他家的礦業用地，「你是大官，我們只是小老百姓，你的老家惜命命，我們的老家呢？被你強拆了！你懷念你爸爸，但是我們南鐵居民的爸爸媽媽，就不是人嗎？」

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