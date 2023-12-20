新冠JN.1確診數增加　WHO宣布列入「需留意變異株」　

▲世界衛生組織（WHO）宣布將JN.1列為「需留意變異株」（variant of interest）。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

近期全球有多個國家出現「新冠肺炎變異株JN.1」病例，世界衛生組織（WHO）宣布將JN.1列為「需留意變異株」（variant of interest），並表示依照目前證據顯示，JN.1對公眾健康造成的風險較低。

至少有2名專家向《路透社》表示，雖然JN.1可以逃避免疫系統，比目前流行的其他變異株更容易傳播，但它沒有顯示出會造成更嚴重的疾病。約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）病毒學家佩茲柯（Andrew Pekosz）指出，雖然JN.1的確診數可能會上升，但不會帶來更大的風險。

JN.1是新冠病毒Omicron BA.2.86變異株的第二代亞分支，在今年8月25日在盧森堡採集的樣本中首次監測到，過去作為Omicron BA.2.86的一部分被WHO列為需留意變異株，如今則被列為單獨的需留意變異株。

美國疾病控制與預防中心（CDC）的預測數據顯示，截至8日為止，JN.1變異株大約占美國新冠確診病例中的15%至29％，相較於其他流行的變異株，JN.1並未造成更大的公眾風險。WHO也表示，目前的疫苗能夠繼續防止JN.1和其他新冠變異株所造成的嚴重疾病和死亡。