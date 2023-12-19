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新冠增32死！50多歲男打4劑仍染疫亡　羅一鈞：JN.1有潛力成主流

▲▼疾管署發言人羅一鈞說明JN.1病毒。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞說明JN.1病毒。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情略升！疾病管制署今（19）日公布上周增258例新冠確定病例，另有32例死亡，包括一名50多歲男性，雖曾接種4劑新冠疫苗、去年也曾確診，但今年未接種XBB疫苗，於上月中旬確診新冠，收治住院20多天，中間曾用葉克膜搶救，仍不幸過世。近期國際間JN.1變異株占比竄升，疾管署副署長羅一鈞分析，JN.1有潛力成為下波主流病毒株，疫情升溫時間點推估在1月中下旬。

疾病管制署今公布國內上周（12/12~18）新增258例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（12/5~11）新增232例上升，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗。另上周新增32例死亡病例，與前一周新增34例相當，新增死亡個案中均未接種新冠XBB疫苗。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案中年紀較輕是一名南部50多歲男性，他本身有惡性腫瘤、免疫系統的潛在疾病。過去兩年接種4劑新冠疫苗，去年中旬確診，今年則沒有接種XBB疫苗。

林詠青表示，個案在11月中旬因為發燒、嗜睡、咳嗽有痰、呼吸困難症狀就醫，X光顯示肺炎，快篩確認感染新冠，且有發炎指數上升，血壓下降，醫師研判敗血性休克，呼吸衰竭，收治加護病房。住院過程中休克、低血氧情況惡化，使用葉克膜，後續有細菌性肺炎併發症，嚴重敗血症，住院20多天，因為新冠肺炎導致辦血性休克呼吸衰竭過世。

林詠青指出，根據病例記載、死亡診斷書研判，其最主要死因仍是新冠肺炎感染，與惡性腫瘤沒有相關。且雖然他曾接種過新冠疫苗，但都是去年接種、去年確診，新冠肺炎抗體保護力恐怕已經下降，加上變異株有較高免疫逃脫性，接種疫苗是預防感染最好的方法。

▲▼JN.1變異株說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署說明JN.1變異株。（圖／疾管署提供）

外界關心JN.1變異株，羅一鈞說明，JN.1為BA.2.86子代變異株，於多國占比快速上升，其中新加坡占比約60%，已成為該國主流變異株。世界衛生組織（WHO）於今年11月23日表示，依現有證據顯示，BA.2.86及衍生變異株（如JN.1）可能具有較高免疫逃脫性，占比呈上升趨勢，惟疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。

羅一鈞表示，JN.1目前在本土病例中尚未看到增加趨勢，本土病例占比僅3%，後續還要觀察12月底、1月出疫情變化，但確實很潛力成為下波主流病毒株。至於疫情升溫時間點、高峰人次都沒有調整，羅一鈞說，目前推估即便流行JN.1，疫情仍然在1月中下旬升溫，高峰時每天染疫人數1.8萬到2萬人。

疾管署表示，國內近期COVID-19疫情略升，併發症中65歲以上長者占78%；死亡個案中65歲以上長者占90%；今年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%。依據荷蘭今年10月9日至12月5日針對60歲以上接種新冠XBB.1.5疫苗效益研究顯示，對於預防感染後住院保護力可達70.7％；預防重症（住加護病房）保護力可達73.3％。

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