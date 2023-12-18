馬來西亞新冠確診激增　宣布重啟5大防疫措施

▲馬來西亞近期新冠疫情反彈。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞新冠疫情反彈，在過去一周新增超過2萬例確診。衛生部長祖基菲裡18日表示會重啟防疫，將採取5大措施管控疫情，包括提早發現確診個案、TRIIS（檢測、通報、隔離、通知、尋求治療）等，但強調無意重新恢復行動管制令（MCO）或恢復過往的封鎖措施。

綜合星洲網、中國報等報導，馬來西亞這波疫情升溫主要是由Omicron變種病毒引起，依據12月10日至16日中午12時這段期間的統計數據，全境增加超過2萬696確診病例，比上一周增加約60%。祖基菲裡指出，雖然確診病例增加，但依據入院率、死亡率、醫療設備應對率等標準來衡量，疫情仍受到控制，且未對現有醫療體系造成負擔。

祖基菲裡進一步提到，衛生部將採取5項措施管控新冠疫情，包括提早發現確診案例、重新啟動TRIIS，也就是篩檢（Test）、通報（Report）、隔離（Isolate）、通知（Inform）與尋求治療（Seek），藉此保障自身與家人的安全健康，「這些都是熟悉的防疫作法，在確診不斷增加的時刻，我們重啟過去新常態之下的防疫措施」。

祖基菲裡繼續說明，第3項措施是衛生部優先關注高風險族群，讓所有醫療院所做好相應準備，同時勸請高風險族群一旦出現症狀，務必就醫接受治療，也鼓勵他們戴上口罩，接種新冠疫苗加強針。第4項措施為加強社區溝通，第5項措施是繼續使用MySejahtera手機應用程式進行疫情管控，用於發放居家隔離通知、接種疫苗通知等。

面對來勢洶洶的新冠疫情，祖基菲裡直言，「很多人都在問，是否要重新落實行動管制令，不，衛生部無意這樣做」，也不會恢復過往的封鎖措施。