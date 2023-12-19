賴清德老家違建變迷因？　媒體人點關鍵：「標準不一」才是致命傷

▲賴清德深陷老家違建爭議。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數25天，穩定領先的民進黨總統候選人賴清德近期陷入萬里老家違建爭議，是否會影響選情備受關注。媒體人羅旺哲19日就在臉書直言，賴清德萬里老家已變「選舉迷因」，違建在台灣並不是什麼大事，但賴清德面對爭議的態度，以及綠營過去對別人的標準、現在深陷爭議時的反差，「標準不一，這才是最傷的。」

羅旺哲指出，幾份民調顯示，民進黨領先優勢遞減，甚至在《聯合報》民調上，藍綠已經追平。他認為，比起總統蔡英文八年執政缺失，短短一個月內，就造成賴清德民調崩跌，可見違建爭議是重創選情的主因，尤其現在萬里老家已經變成「選舉迷因」，是不可能被民進黨允許的。

「但這把火還在燒，這才怪！」羅旺哲表示，畢竟過去在民進黨的選舉上，通常都是把別人變迷因，但沒想到這次換成賴清德自己成為迷因，而且最慘的是還擺脫不掉。他分析，目前看起來，若照民調來看，賴清德最後「險勝」，但立委席次可能會受到自身風波影響，嚇跑一票中間選民、甚至中間偏綠的支持者，對民進黨「態度保留」，這才是最要命。

「今年選舉，民進黨非常不像民進黨」，羅旺哲直言，過去不允許犯下任何錯誤，治軍嚴謹，但這次賴清德看著違建議題一路燒下去，看起來完全沒有危機處理，就像個「政治實習生」一樣，尤其，賴清德總統身兼黨主席，也提名許多民主大聯盟成員，但大家對違建議題卻沒有太多人出來辯護，可見，對綠營立委候選人來說也怕談了傷自己選情。

羅旺哲也坦言，「違建，在台灣並不是什麼大事」，套一句玩笑話，台灣的違建，可能比合法的建築還要來得多，但從賴清德老家違建這件事，反映的是面對爭議的態度，以及綠營過去對別人的標準、現在深陷爭議時的反差，「標準不一，這才是最傷的。」