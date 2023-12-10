台南做工行善志工四區同步服務　齊心助弱勢安居

▲台南市勞工局「做工行善團」，10日動員志工團隊至學甲區、安南區、西港區及官田區等四區，同步進行弱勢家庭房屋修繕及二手家具上漆，讓弱勢得以安居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」，10日動員志工團隊至學甲區、安南區、西港區及官田區等四區，同步進行弱勢家庭房屋修繕及二手家具上漆，集結眾人的力量共同打造「希望家園」，落實黃偉哲市長的施政目標，讓弱勢得以安居。

大台南總工會許麗煌理事、台南市勞工志願服務協會梁志男及其統一企業同事楊杏芳也特地帶飲料慰勞關心志工，南方講堂王美霞老師也至二手家具倉庫及今日完工的第246戶安南區修繕案場進行實況記錄。

居住於學甲區的陳小姐為輕度身心障礙者，從事皮革飾品手工，因經濟狀況不佳，房屋多處損壞卻苦無經費修繕，勞工局「做工行善團」泥水、金屬、電氣、鋁製品工會志工日前已協助拆除清運、水槽鋼板及C型鋼補強、電線管路配置、抽油煙機孔洞設置及安裝鋁門窗。今日電氣、木工工會志工協助安裝插座、燈具以及天花板輕鋼架施工與門片修理。

安南區的案主丁先生，與妻子在夜市擺攤賣烤魷魚，育有3名子女皆在就學階段，房屋於11月19日發生火災，擺攤的用品也都燒毀，目前無法做生意，在此困境下，有勞工局「做工行善團」協助修復房屋，令夫妻倆相當感動，9日電氣工會志工配置電線管路及換新燈具，今日木工工會志工安裝天花板輕鋼架，全部修復工程都已完成，並自官田搬運床組、桌椅等二手家具送給案家，讓丁先生一家人可以重啟新生活，小孩子也能安心居住繼續完成學業。

西港區的陳老先生本身有中度肢體障礙資格，行動不便需坐輪椅，與中度多重障礙兒子同住，居住的老屋逢雨必漏，且浴廁設於屋外，使用不便利，勞工局「做工行善團」場勘後隨即展開修繕工程，今日電氣業工會志工進行斷電施工及線路配置。

油漆工會志工則至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，將整理好的家具上漆，令原本黯淡無光的家具亮麗如新，希望讓日後收到家具的弱勢家庭有個新氣象，也希望新主人可以好好愛惜這些家具。

今日志工團隊的家庭志工分別有木工工會父子檔：許登財、許柄政；翁德賢、翁士傑；夫妻檔：田政仕、黃麗娜，電氣工會父子檔：張世明、張廷宇；林瑞珍、林永富；夫妻檔：劉忠義、黃麗卿；油漆工會夫妻檔：吳宏興、劉秀英；邱重欽、吳鳳娥；薛志強、李美瑩；鍾得道、羅月秀；王棋瑞、龍亮均；郭彥廷、郭莊素珠；姐弟檔：李美芬、李美瑩、李建達，勞工志願服務協會夫妻檔：曹至清、陳雪惠；莊志偉、謝芬蘭；林文一、陳家蓁。

王鑫基局長表示，今日安南區火災戶修繕完工，為「做工行善團」第246戶完工，志工團隊為案家掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌作為紀念，目前鹽水區尚有一戶正在評估中，感謝志工夥伴不辭辛勞樂於付出，也感謝大台南總工會林文一監事及西港區南海里黃光暉里長特地帶來美味的便當慰勞志工，今日團隊共有16組家庭志工，家人一起做工行善已成為志工團隊家庭活動的新趨勢，同心打拼助弱勢安居。