台南做工行善團假日修繕不停歇　兵分四路助弱勢

▲台南市勞工局推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕，由做工行善團志工協助弱勢戶改善居家環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕，由做工行善團志工協助弱勢戶改善居家環境，17日油漆、泥水工會志工分別至學甲區、西港區修繕，木工工會志工前往南門育樂中心將汰換沙發、桌子等載送至官田區的二手家具倉庫，台南市勞工志願服務協會於二手家具倉庫，將已整修美化的家具封膜存放。

位於學甲區的身障弱勢戶，在修繕志工接力下，順利於17日完成家園重建，成為「做工行善團」完成的第248戶修繕案。勞工局長王鑫基與志工們特別為案家掛上「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，大台南總工會也贈送晴天坊手繡的涼被及第二專長在職訓練班製作的窗簾作入厝禮；台南市餐飲工會劉檄穆理事長及葉顧問亦提供平安米送給案家。另謝舒凡議員團隊、電器工會郭進光理事長及幹部也到現場關懷志工。

居住學甲區的陳小姐，有輕度身心障礙，目前與59歲的母親同住，母女兩人的認知能力不佳。平常從事皮革飾品手工，收入不穩定。家中經濟仰賴案主的身障津貼約3,700多元及哥哥給家中的生活費，生活極為艱苦。其所居住的房屋老舊、瓦片屋頂毀壞，有崩塌危險，屋內亦有多處需整修，但因自身經濟不佳無力自行修復房屋，經由做工行善團場勘評估後，隨即展開各工會修繕接力，11月下旬首先由泥水工會進行天花板、廚房、廚台拆除清運施工，金屬工會志工進行水槽鋼板、c型鋼補強施工，電氣工會進行管路配置施工、安裝插座、燈具及完成抽油煙機孔洞設置施工，鋁製品製造職業工會亦幫案家安裝了鋁門鋁窗，木工工會進行屋內的天花板輕鋼架施工及進行門片修理。

17日油漆工會的志工夥伴為案家重新粉刷牆壁及美化牆壁，木工工會也從二手家具倉庫搬運床組、桌椅等家具送給案家，並安裝大台南總工會職訓班製作的窗簾，終於完成全部修繕工程，成為「做工行善團」完成的第248戶修繕案。台南市復健青年勵進會在修繕期間協助清理案家環境，今日也帶來棉被等物資到場關心。而案主更特別親手製作有「台南市做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣的皮雕感謝牌送給王鑫基局長，感謝勞工局做工行善團幫助其房屋改善，讓她們母女倆有好的居住環境。

陳姓6旬老翁居住西港區老舊屋瓦房，與領有身心障礙手冊兒子居住，老屋逢雨必漏，且沒設有無障礙空間，照顧身障兒有諸多不便，做工行善團場勘後隨即展開修繕工程，12/11已由泥水工會進行屋頂、屋瓦及天花板的拆除清運，大台南總工會鄭玉娟理事特地準備愛心午餐及飲料慰勞志工 。12/14-12/15為期兩天由金屬工會進行屋頂鐵厝及牆壁鋼板施工，16日電氣工會完成線配置、管路安裝施工，17日再由泥水工會協力完成牆壁拉門框粉刷及廚房地面加高粉刷施工，協助改善一個無障礙居住環境。西港區長李鴻裕帶領的區公所團隊及里長黃光暉也提供餐點飲品，關懷案家及慰勞志工辛勞。

做工行善團志工長期出錢出力為弱勢修屋，做工行善團也贈送二手家具給修繕戶使用，這些二手家具是來自各界愛心捐贈，存放在官田區隆田陸橋下的倉庫，由修繕志工整修美化後封膜保存，視需求贈送給修繕戶，透過資源整合連結，將「垃圾變黃金 黃金變愛心」，全方位為弱勢服務，讓社會更溫暖。今日木工工會志工至南門勞工育樂中心，搬運汰換的沙發、桌子等，並將之載送至官田區的二手家具倉庫存放。家具陸續進場，使家具存貨豐富，利於及時贈送給需要的弱勢家庭，建立二手家具倉庫的永續機制。

而台南市勞工志願服務協會梁志男理事長，則帶領志工團隊至二手家具倉庫，進行家具封膜及整理，這些家具均是社會各單位愛心捐贈，志工夥伴懷著感恩的心，俐落又細心地整理家具，眾人分工合作妥善將床座、桌椅等封膜以利保存，日後做工行善團在修繕時將視需求贈送給弱勢戶使用。另外，南方講堂王美霞老師也再度到二手傢俱倉庫進行實況記錄。

勞工局王鑫基局長表示，做工行善團的志工們犧牲假日，接力為弱勢家庭修繕，致力讓臺南市成為「有情有疼心」的城市。16日志工也前往鹽水區及楠西區弱勢戶會勘，楠西區長何榮長及里長江森原也陪同關懷案家。17日出勤的家庭志工有泥水工會陳克銘與陳柏榮父子檔；勞工志願服務協會梁志男與林佳香、林文一與陳家蓁、歐陽輝安與梁美淑、陳明光與陳淑容、陳來發與苑秀芳、李俊平與陳美華、黃吉利與吳秋美夫妻檔；木工工會王宗宸與蔡沛幀夫妻檔、黃英俊與黃煜程父子檔；油漆工會郭彥廷與郭莊素珠、吳宏興與劉秀英、薛志強與李美瑩、王棋瑞與龍亮均夫妻檔、李美瑩與李美芬姊妹檔一同行善傳愛。案家看到房屋逐步的修建完成，臉上所嶄露的笑容，對市府團隊和志工而言是最美的無聲肯定，未來市府團隊仍會持續努力共創「希望家園」。