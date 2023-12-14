關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

▲台南市議員李啟維服務處，結合社會善心人士及熱心公益企業，一起關懷弱勢，捐贈現金、米及自動體外電擊器AED，幫助憨星人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員李啟維服務處，結合社會善心人士及熱心公益企業，一起關懷弱勢，捐贈現金、米及自動體外電擊器AED，幫助憨星人，14日早上11時在財團法人朝興啓能中心舉行捐贈儀式，由中心執行長徐培凱、主任湯宗益及市議員李啓維、前市議員李文正、退休書記官潘敏捷等人共同見證。

李啟維說，各界熱心人士行善做愛心，讓弱勢團體也能感受到社會溫馨關懷與鼓勵。捐助現金和AED部分，包括楊翼寧醫師、楊桂榮、黄清棗、楊闓璘共同捐款7萬4千元；楊翼寧醫生及其家人得知朝興啓能中心缺少AED設備，立刻捐贈一台落地式日本光電AED（自動體外心臟去顫器，或稱自動體外電擊器），讓憨兒們生活起居健康更有保障。另外，黄枝花、吳秉璋、莊晏禎各捐款3千元；黄艾月、劉賢杰、陳六波、陳彥儒、楊靜宜、寶達香公司、慈健經絡整復調理中心各捐款2千元共計2萬3千元。合計總共捐款9萬7千元。





捐米的部分，顏其政、賴均瑋、吳俊德、潘敏捷、李莊信、歐怡廷各捐贈三好米10包（每包重3公斤）；歐國清等人捐贈三好米10包共計70包共重210公斤。陳明月、許乙清各捐贈三好稻鮮米20包（每包重2公斤）、許庭瑄、麥特曼俊各捐贈三好稻鮮米30包（每包重2公斤）、買湘瑩等人捐贈三好稻鮮米10包（每包重2公斤）共計110包共重220公斤，總重430公斤。



朝興啓能中心執行長徐培凱說明，朝興專門收容心智障礙的弱勢族群目前共計60位憨星人，提供24小時全天侯的專業照護，憨兒們日常所需、醫療、以及三餐飲食費用全由基金會支付，協助心智障礙者擁有全面性的照顧。