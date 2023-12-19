台南藍軍轟賴清德　指「88槍擊案」射中新潮流光電黑金靶心

▲台南市議會國民黨團19日火力全開，砲轟民進黨總統候選人賴清德，抹黑李全教、國民黨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團19日火力全開，砲轟民進黨總統候選人賴清德抹黑李全教和國民黨，是想轉移『萬里違建』成『賴皮寮』的焦點，而88槍擊正中新潮流太陽光電黑金靶心，涉案的民進黨前中執委郭再欽，更是賴清德本命區貪腐集團關鍵角色，外傳不法所得『錢進』總統、立委選舉。

針對國民黨團的指控，《ETtoday新聞雲》尚未取得賴清德陣營的回應。

書記長蔡育輝率領國民黨團林燕祝、方一峰、尤榮智、李中岑、王家貞、蔡宗豪和無黨團盟發言人周奕齊，一字排開，怒批民進黨新潮流和總統候選人賴清德。

蔡育輝指出，88槍擊案發生在台南市長選舉之前，震驚全國，也掀開民進黨新潮流綠蟑螂盤根錯節貪腐的黑金面貌，他看過檢察官起訴書、訊問筆錄和調查筆錄，開槍的紅龜都坦承會發生88槍擊，是因為民進黨前中執委郭再欽等新潮流綠蟑螂，一手掌控太陽光電黑金利益，利益分配不均導致，槍也是郭再欽提供的，全案都是新潮流的貪腐黑金集團所為，只因王文宗基於在地關係，協助紅龜他們逃亡嗎？

林燕祝則難過的說，今年6月以來台南登革熱疫情真的非常嚴重，有的防疫政策無法有效抑止登革熱的蔓延，業者基於社會企業責任，於是提供了一些少數且無償的防蚊液、殺蟲劑，讓她在市議員服務處提供給有需要的人來自由索取，結果有民代不明究理惡意檢舉，導致鄉親被檢警傳拘到場訊問及調查，讓她感到非常生氣、難過及充滿歉意，因為領取防蚊液、殺蟲劑的民眾氣憤說：為何早上7時在要送孩子上學的時候，在小孩的面前被帶走，情何以堪？

王家貞說，是不是台南選情告急，民進黨就發動媒體，所有側翼，繼續栽贓抹黑國民黨，台南民進黨選情因為88槍擊鬆動了嗎？隨便問台南鄉親郭再欽是誰家權貴？賴清德掌控話語權，就可以隨便抹黑國民黨嗎？台南人沒這麼好騙了，外傳新潮流藉著爐碴和太陽光電，賺得滿坑滿谷，對比不敢買房不敢結婚，窮的看不到未來的年輕人，擔任過台南市長、行政院長，至今還是「富」總統的賴清德，還敢將黑金甩鍋給國民黨！